Masterclass : Produire un environnement sonore immersif, comment, pour qui et pourquoi ? A la Cité des sciences et de l'industrie, le vendredi 27 mars 2026 - Entrée gratuite sur inscription

A la Cité des sciences et de l'industrie, dans le cadre du Festival sous dôme 2026 et en duplex avec le SAT (Société des arts technologiques de Montréal), cette MasterClass mettra l'accent sur la production de sons spatialisés immersifs (captation, mixage, diffusion, conversion). Réunissant des intervenants spécialisés, artistes, créateurs, nous pourrons partager leurs expériences et leurs méthodes sur ce type particulier de productions.

Cette MasterClass sera scindée en deux parties :

1. Focus sur les outils professionnels (entre autres la plateforme SpatGRIS, logiciel open source développé par l'université de Montréal) au regard de son usage sur les productions Fulldome dédiées aux planétariums.

2. La seconde nous connectera en duplex avec la SAT (Société des Arts Technologiques) de Montréal lors de leur festival SAT Fest pour ouvrir une table ronde d'artistes, concepteurs et producteurs de sons spatialisés issus des deux côtés de l'Atlantique. Ils présenteront leurs travaux, échangeront sur l'environnement et les filières de ce type de productions et s'ouvriront à toutes les questions du public sur les tenants et les aboutissants de leurs travaux.

Les univers sonores immersifs offrant une certaine singularité, nous explorerons les nombreuses perspectives et diversités de productions ouvrant un champ d'imagination quasiment sans limites.

Intervenants

Hugo Fernandez , Ingénieur du son au Planétarium de la Cité des sciences et de l'industrie

, Ingénieur du son au Planétarium de la Cité des sciences et de l'industrie Pablo Geeraert , Responsable Audio Immersif de la Société des Arts technologiques [SAT]

, Responsable Audio Immersif de la Société des Arts technologiques [SAT] Ghislain Leclant , artiste-compositeur

, artiste-compositeur Amadeo Savio, artiste-compositeur

Rendez-vous à l'Auditorium de la Cité des sciences et de l'industrie le 27 mars 2026 à 17.00

30 avenue Corentin Cariou

75019 Paris

Entrée gratuite sur inscription

