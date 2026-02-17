Adelphe Game Fest 2026 : Promouvoir les droits des personnes sexisées et la diversité dans le jeu vidéo Entre adelphité, luttes et sensibilisation : 8 associations alliées du jeu vidéo s'associent à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes

Les associations et collectifs Fight Forward, Game'Her, Game Impact, Persos Cachés, Pixielles, Pog TV, Une Chambre À Soi et Witch Gamez joignent leurs forces pour proposer un événement sur Twitch pour promouvoir les droits des personnes sexisées et la diversité dans le jeu vidéo, lors du week-end du 7 et 8 mars 2026 : Adelphe Game Fest 2026.

Cet événement a pour objectif de sensibiliser aux luttes de cette journée qu'il est plus que nécessaire de rendre intersectionnelle et inclusive, liées à l'industrie du jeu vidéo, du streaming et de l'esport.

Les 7 et 8 mars 2026, chaque association présentera sa propre émission en ligne pour promouvoir les droits des personnes sexisées et la diversité dans le jeu vidéo, mais aussi ses propres enjeux et objectifs.

Cet événement est aussi l'occasion de donner plus de visibilité aux actions des associations et collectifs participantes.

Fight Forward est une association inclusive pour l'accompagnement et l'intégration des femmes et personnes non-binaires dans le Versus Fighting (jeux de combat).

Chaîne Twitch : https://www.twitch.tv/fightforward

Plus d'infos : https://www.instagram.com/fight_forward_/

Game'Her est une association promouvant la mixité, la diversité et l'inclusion dans les domaines du jeu vidéo, de l'audiovisuel et de l'esport.

Chaîne Twitch : www.twitch.tv/gamehertv

Plus d'infos : https://gameher.fr/

Game Impact est une association qui réfléchit aux enjeux sociaux et environnementaux spécifiques aux jeux vidéo, en produisant des guides et des évènements.

Chaîne Twitch : https://www.twitch.tv/gameimpact_

Plus d'infos : https://gameimpact.fr

Persos Cachés est une association qui a pour objet la création, le développement et le soutien d'activités visant promouvoir des créatrices et créateurs issues de la diversité.

Chaîne Twitch : https://www.twitch.tv/persoscaches

Plus d'infos : https://www.instagram.com/persos_caches/

Pixielles est un collectif de personnes minorisées cherchant à prendre sa place dans le game. Rendez-vous plusieurs fois par semaine en Live !

Chaîne Twitch : https://www.twitch.tv/pixielles

Instagram : https://www.instagram.com/pixiel.les/

PogTV est une WebTV qui se bat pour la visibilité des femmes et des personnes de genres marginalisés dans l'espace médiatique de l'esport, de la culture et du sport.

Chaîne Twitch : https://www.twitch.tv/pogtv_lol

Plus d'infos : https://www.instagram.com/_pogtv/

Une Chambre À Soi est une émission qui a été créée en 2022 et qui a pour but de mettre en avant et rendre plus visible la parole des personnes sexisées et/ou queers sur Internet.

Leurs réseaux : https://linktr.ee/unechambreasoi

Chaîne Twitch : https://www.twitch.tv/unechambreasoi_

WitchGamez est un collectif qui lutte contre le sexisme dans la pratique du jeu vidéo de manière ludique et militante.

Plus d'infos : https://witchgamez.com/ et nos RS !

Programmation de l'événement

Samedi 7 mars

9h00-11h00 - Préshow Adelphe Game Fest 2026 puis Interview + Let's Play ViGylence, un jeu vidéo sur les violences gynécologiques

Organisé par Witch Gamez

Chaîne de diffusion : https://www.twitch.tv/pixielles

Organisé par Game Impact

Chaîne de diffusion - https://www.twitch.tv/gameimpact_

Organisé par Game'Her

Chaîne de diffusion - https://www.twitch.tv/gamehertv

Organisé par Persos Cachés

Chaîne de diffusion - https://www.twitch.tv/persoscaches

Dimanche 8 mars

9h00-11h00 - Table Ronde - L'IA un problème pour les créateurices en général ?

Organisé par Une Chambre A Soi

Chaîne de diffusion - https://www.twitch.tv/unechambreasoi_

Organisé par Pixielles

Chaîne de diffusion - https://www.twitch.tv/pixielles

Organisé par Fight Forward

Chaîne de diffusion - https://www.twitch.tv/fightforward

Organisé par Pog TV

Chaîne de diffusion - https://www.twitch.tv/pogtv_lol

Cet événement met en avant le terme inclusif et épicène peu connu "d'adelphe", qui représente toutes les personnes marginalisées, que ce soit en fonction de leur genre, de leur orientation sexuelle ou amoureuse, de leur origine, de leur situation de handicap ou encore de leur neurodivergence.