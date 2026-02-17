Adelphe Game Fest 2026 : Promouvoir les droits des personnes sexisées et la diversité dans le jeu vidéo
Entre adelphité, luttes et sensibilisation : 8 associations alliées du jeu vidéo s'associent à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes
Les associations et collectifs Fight Forward, Game'Her, Game Impact, Persos Cachés, Pixielles, Pog TV, Une Chambre À Soi et Witch Gamez joignent leurs forces pour proposer un événement sur Twitch pour promouvoir les droits des personnes sexisées et la diversité dans le jeu vidéo, lors du week-end du 7 et 8 mars 2026 : Adelphe Game Fest 2026.
Cet événement a pour objectif de sensibiliser aux luttes de cette journée qu'il est plus que nécessaire de rendre intersectionnelle et inclusive, liées à l'industrie du jeu vidéo, du streaming et de l'esport.
Les 7 et 8 mars 2026, chaque association présentera sa propre émission en ligne pour promouvoir les droits des personnes sexisées et la diversité dans le jeu vidéo, mais aussi ses propres enjeux et objectifs.
Cet événement est aussi l'occasion de donner plus de visibilité aux actions des associations et collectifs participantes.
Fight Forward est une association inclusive pour l'accompagnement et l'intégration des femmes et personnes non-binaires dans le Versus Fighting (jeux de combat).
Chaîne Twitch : https://www.twitch.tv/fightforward
Plus d'infos : https://www.instagram.com/fight_forward_/
Game'Her est une association promouvant la mixité, la diversité et l'inclusion dans les domaines du jeu vidéo, de l'audiovisuel et de l'esport.
Chaîne Twitch : www.twitch.tv/gamehertv
Plus d'infos : https://gameher.fr/
Game Impact est une association qui réfléchit aux enjeux sociaux et environnementaux spécifiques aux jeux vidéo, en produisant des guides et des évènements.
Chaîne Twitch : https://www.twitch.tv/gameimpact_
Plus d'infos : https://gameimpact.fr
Persos Cachés est une association qui a pour objet la création, le développement et le soutien d'activités visant promouvoir des créatrices et créateurs issues de la diversité.
Chaîne Twitch : https://www.twitch.tv/persoscaches
Plus d'infos : https://www.instagram.com/persos_caches/
Pixielles est un collectif de personnes minorisées cherchant à prendre sa place dans le game. Rendez-vous plusieurs fois par semaine en Live !
Chaîne Twitch : https://www.twitch.tv/pixielles
Instagram : https://www.instagram.com/pixiel.les/
PogTV est une WebTV qui se bat pour la visibilité des femmes et des personnes de genres marginalisés dans l'espace médiatique de l'esport, de la culture et du sport.
Chaîne Twitch : https://www.twitch.tv/pogtv_lol
Plus d'infos : https://www.instagram.com/_pogtv/
Une Chambre À Soi est une émission qui a été créée en 2022 et qui a pour but de mettre en avant et rendre plus visible la parole des personnes sexisées et/ou queers sur Internet.
Leurs réseaux : https://linktr.ee/unechambreasoi
Chaîne Twitch : https://www.twitch.tv/unechambreasoi_
WitchGamez est un collectif qui lutte contre le sexisme dans la pratique du jeu vidéo de manière ludique et militante.
Plus d'infos : https://witchgamez.com/ et nos RS !
Programmation de l'événement
Samedi 7 mars
- 9h00-11h00 - Préshow Adelphe Game Fest 2026 puis Interview + Let's Play ViGylence, un jeu vidéo sur les violences gynécologiques
Organisé par Witch Gamez
Chaîne de diffusion : https://www.twitch.tv/pixielles
- 13h00-15h00 - Table Ronde - Représenter la diversité
Organisé par Game Impact
Chaîne de diffusion - https://www.twitch.tv/gameimpact_
- 16h00-18h00 - Table Ronde - Intersexuation
Organisé par Game'Her
Chaîne de diffusion - https://www.twitch.tv/gamehertv
- 19h00-21h00 - interview - Découverte du métier de Programmeuse JV avec Diane Landais
Organisé par Persos Cachés
Chaîne de diffusion - https://www.twitch.tv/persoscaches
Dimanche 8 mars
- 9h00-11h00 - Table Ronde - L'IA un problème pour les créateurices en général ?
Organisé par Une Chambre A Soi
Chaîne de diffusion - https://www.twitch.tv/unechambreasoi_
- 13h00-15h00 - Let's Play + Débat Otome game : Amour sucré New Gen
Organisé par Pixielles
Chaîne de diffusion - https://www.twitch.tv/pixielles
- 16h00-18h00 - Table Ronde Le mental dans la compétition
Organisé par Fight Forward
Chaîne de diffusion - https://www.twitch.tv/fightforward
- 19h00-21h00 - Quiz - Grand quiz jeu vidéo
Organisé par Pog TV
Chaîne de diffusion - https://www.twitch.tv/pogtv_lol
Cet événement met en avant le terme inclusif et épicène peu connu "d'adelphe", qui représente toutes les personnes marginalisées, que ce soit en fonction de leur genre, de leur orientation sexuelle ou amoureuse, de leur origine, de leur situation de handicap ou encore de leur neurodivergence.