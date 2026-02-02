7e Cérémonie des Pégases : découvrez la liste des jeux nommés Rendez-vous le jeudi 5 mars 2026 à la Cigale pour découvrir les lauréats de cette 7e Cérémonie des Pégases

L'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo est heureuse d'annoncer la liste des jeux composant les 18 catégories de la Cérémonie des Pégases 2026. Cette année, la cérémonie se tiendra le jeudi 5 mars 2026 à 20h00 à la Cigale (Paris).

À l'image des années précédentes, plus de 3 000 professionnel·le·s et membres de l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo ont désigné les jeux nommés à l'occasion d'un premier tour de vote. Le deuxième tour de vote est désormais ouvert et permet de déterminer les lauréats dans chaque catégorie.

Il faudra ensuite s'armer de patience avant de découvrir en direct les noms des jeux récompensés lors de cette 7e édition, le 5 mars prochain. En attendant, découvrez ci-dessous les jeux nommés dans les catégories "Meilleur Jeu Vidéo", "Meilleur Jeu Vidéo Indépendant" et "Meilleur Jeu Vidéo Mobile", ainsi que le détail des 18 catégories sur le site officiel des Pégases.

Meilleur Jeu Vidéo

Meilleur Jeu Vidéo Indépendant

Wednesdays - The Pixel Hunt / Pierre Corbinais & Arte France

Absolum - Dotemu / Guard Crush Games & Supamonks

Sol Cesto - Tambouille Studio

Rematch - Sloclap

Meilleur Jeu Vidéo Mobile

Cette année, et pour la première fois, deux catégories : "Meilleur Jeu Vidéo Indépendant" et "Excellence Narrative", comptent quatre jeux nommés, suite à une égalité parfaite à l'issue du vote.

Parmi les temps forts de cette édition, Thomas Jolly, président de la commission du fond d'aide au jeu vidéo du CNC et directeur artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, fera partie des remettants de prix. La présence de cette personnalité emblématique des grandes mises en scène contemporaines viendra souligner les passerelles entre création vidéoludique, spectacle vivant et narration.

La billetterie en ligne reste ouverte pour celles et ceux qui souhaitent assister à la cérémonie.

La cérémonie sera diffusée en direct sur YouTube et Twitch et proposera des annonces exclusives, des séquences inédites, en hommage à celles et ceux qui font le jeu vidéo en France et dans le monde.