La 7e Cérémonie des Pégases dévoile ses premiers temps forts Billetterie ouverte, Thomas Jolly parmi les remettants et une affiche signée Cédric Babouche

Le Syndicat National du Jeu Vidéo annonce l'ouverture de la billetterie pour la 7e Cérémonie des Pégases, qui se tiendra le jeudi 5 mars 2026 dès 20h à la Cigale (Paris).

Grand rendez-vous annuel du jeu vidéo, la Cérémonie des Pégases célèbre l'excellence et la créativité des jeux vidéo français et internationaux. L'événement réunira studios, créateurs et créatrices, professionnel·le·s du secteur et grand public pour une soirée mettant à l'honneur celles et ceux qui font rayonner l'art vidéoludique made in France partout dans le monde

Au total, 18 Pégases seront décernés, dont les prix du Meilleur Jeu Vidéo, de l'Excellence Visuelle, de l'Excellence Narrative et du Meilleur Jeu Vidéo Indépendant.

Parmi les personnalités qui participeront à la cérémonie, Thomas Jolly, Président de la commission du Fonds d'aide au jeu vidéo du CNC, sera présent afin de remettre un prix au cours de la soirée. Directeur artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, il s'est distingué par sa capacité à fédérer le grand public autour de récits spectaculaires et innovants. Sa participation illustre les liens entre grandes mises en scène culturelles et univers du jeu vidéo.

L'édition 2026 sera également marquée par une affiche originale signée Cédric Babouche, artiste et co-créateur du jeu Dordogne. Récompensé lors de la Cérémonie des Pégases 2024, notamment pour sa direction artistique, Dordogne a marqué par son univers visuel sensible et singulier.

Avant la révélation officielle de l'affiche des Pégases 2026 qui interviendra prochainement à l'occasion de l'annonce des jeux nommés pour les différentes récompenses, il est d'ores et déjà possible de découvrir un premier teaser vidéo.

Ces annonces marquent également l'ouverture de la billetterie en ligne pour celles et ceux qui souhaitent assister à la cérémonie.

La cérémonie sera diffusée en direct sur YouTube et Twitch et proposera des annonces exclusives, des séquences inédites, en hommage à celles et ceux qui font le jeu vidéo en France et dans le monde.