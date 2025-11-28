7e Cérémonie des Pégases Jeudi 5 mars 2026 à la Cigale - Paris

Le Syndicat National du Jeu Vidéo est heureux d'annoncer que la 7e Cérémonie des Pégases se tiendra le jeudi 5 mars 2026 à 20h00 à la Cigale (Paris). L'événement mettra à l'honneur l'excellence et la créativité des jeux vidéo français et internationaux qui ont marqué l'année 2025.

Après une édition 2025 couronnée de succès, qui a réuni des centaines de professionnel·le·s du secteur et plus de 130.000 spectateurs en ligne, la cérémonie s'annonce une nouvelle fois comme un moment fort pour la scène vidéoludique française.

Qui succédera aux lauréats de l'an passé ? Réponse le 5 mars prochain.

Cette 7e édition introduit plusieurs évolutions dans la sélection et la remise des prix, avec notamment des interviews de studios nommés qui auront lieu en direct depuis le balcon de la salle de la Cigale.

Au total, 18 Pégases seront décernés, dont les incontournables Meilleur Jeu Vidéo, Excellence Visuelle, Excellence Narrative et Meilleur Jeu Indépendant.

Pour les studios qui souhaitent soumettre la candidature de leur jeu, la plateforme officielle est d'ores et déjà ouverte pour toutes les catégories, et le restera jusqu'au 31 décembre 2025. La liste des jeux éligibles sera rendue publique à l'ouverture des votes, le 12 janvier 2026.

Comme chaque année, plus de 2 500 membres de l'Académie voteront en deux tours, en janvier et février, pour désigner les lauréats.

Les professionnel·le·s souhaitant rejoindre l'Académie peuvent s'inscrire avant le 31 décembre 2025 via le site officiel.

La cérémonie sera diffusée en direct sur YouTube et Twitch et proposera des annonces exclusives, des séquences inédites et plusieurs performances artistiques en hommage à celles et ceux qui font rayonner le jeu vidéo en France et dans le monde.