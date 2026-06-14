Intelligence artificielle : entre fascination et vigilance, le regard de François Gutherz

À l'occasion du Loire Games Summer Camp 2026, François Gutherz - doctorant à l'Université Paris 8, spécialiste des technologies immersives et membre actif de la demoscene - partage son expérience de l'intelligence artificielle générative à travers le prisme de la création numérique.

Loin des discours purement enthousiastes ou alarmistes, cette conférence propose une réflexion nuancée sur les bouleversements induits par ces nouveaux outils. François Gutherz revient sur les enjeux sociaux, environnementaux et juridiques liés à l'entraînement des modèles d'IA, notamment les questions de propriété intellectuelle, de consommation énergétique ou encore les conditions de travail des "travailleurs du clic" chargés d'annoter les données d'apprentissage.

La seconde partie de l'intervention est consacrée à des cas d'usage concrets issus de sa propre pratique artistique. Génération d'images à partir de photographies personnelles, création de modèles 3D exploitables dans des expériences en réalité virtuelle, prototypage d'environnements interactifs ou assistance à la programmation : autant d'exemples qui illustrent le potentiel créatif de ces technologies, mais aussi leurs limites actuelles.

À travers ce témoignage sincère et richement illustré, François Gutherz interroge la place de l'humain dans les processus de création assistés par l'IA. Une intervention qui intéressera aussi bien les développeurs et artistes que tous ceux qui s'interrogent sur l'avenir des métiers du jeu vidéo face à l'émergence de ces nouveaux outils.