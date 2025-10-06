Loire Games : une nouvelle fédération pour l'essor du jeu vidéo indépendant en Centre-Val de Loire

Derrière les levées de fonds record et le succès mondial de certains titres, une autre réalité persiste : celle de milliers de créateurs de jeux vidéo indépendants qui peinent à vivre de leur passion. En région Centre-Val de Loire, cette situation est d'autant plus criante que la filière reste encore peu structurée malgré un vivier de talents prometteurs.

C'est pour répondre à cette urgence qu'est née Loire Games, première fédération professionnelle dédiée à la filière du jeu vidéo en Centre-Val de Loire. Initiée par 13 studios locaux, cette action entend sortir les créateurs de l'isolement et proposer un cadre coopératif solide et ambitieux, au service de leur développement économique et artistique

On passe du mode survie au mode coop."

Une ambition collective portée par des actions concrètes

Loire Games articule son action autour de cinq grands axes stratégiques :

Un label régional fort : pour fédérer les studios sous une bannière commune, valoriser l'ancrage territorial des productions et renforcer leur visibilité à l'échelle nationale et internationale.

Un incubateur de projets : pour accompagner les nouveaux talents grâce à un encadrement sur mesure, du mentorat, des masterclass et des mises en réseau.

Une plateforme de distribution numérique : un launcher régional pour centraliser, diffuser et monétiser les jeux conçus en Centre-Val de Loire, rémunérant les créateurs et la fédération.

Un cadre de coopération économique : pour permettre aux studios de répondre ensemble à des appels d'offres, publics comme privés, en mutualisant les compétences.

La mutualisation des ressources : partage de R&D, de matériel et de savoir-faire pour créer un modèle solidaire, viable et durable. Des rencontres régulières sont organisées pour tisser des liens et nourrir la coopération.

Un manifeste pour revendiquer la place des indépendants

Dans son manifeste (voir ci-dessous), Loire Games dresse un tableau sans fard : malgré la richesse des formations, la vitalité des projets étudiants et la qualité des productions locales, la région Centre-Val de Loire représente à peine 1 % du marché national.

Cette faiblesse n'est pas une fatalité. Elle tient surtout à l'absence de structuration, de soutien et de coordination. Loire Games entend combler ce vide, en construisant une véritable communauté de travail et de solidarité entre studios, avec une attention particulière aux plus fragiles : jeunes pousses, créateurs isolés, équipes en démarrage.

La philosophie est simple :

Pas de business, pas de projets. Pas de projets, pas d'emplois. Pas d'emplois, pas d'art"

Changer les règles du jeu, ensemble

Loire Games n'est pas un simple réseau d'entraide : c'est un outil de transformation.

Nous croyons à la puissance du jeu vidéo comme levier culturel, économique et social. Nous croyons au potentiel de notre région, trop longtemps laissée en marge de cette industrie. Et nous croyons que le seul moyen d'y parvenir, c'est ensemble.

Il n'y aura pas de miracle, que du travail et de la sueur. Mais ça, on sait faire. On est des développeurs de jeux vidéo."

Le manifeste Loire Games, pour l'essor d'une filière jeu vidéo en région Centre-Val de Loire



Les chiffres de l'industrie du jeu vidéo masquent la réalité.



La réalité, c'est que derrière les annonces de levées de fonds record, les succès critiques qui provoquent des tweets présidentiels ou l'offre pléthorique d'un marché mondial, les créateurs indépendants galèrent. Ils vivent la précarité pendant des années et finissent presque toujours par baisser les bras.



Il existe des initiatives qui perfusent certains studios. Elles sont louables et nécessaires, mais laissent les plus fragiles faire face, seuls, à des problèmes de compétitivité, de visibilité, d'accès au financement.



Si l'on veut maintenir la création indépendante en France, offrir des débouchés aux milliers d'étudiants qui sortent chaque année de nos écoles, créer des boîtes qui croient en leur avenir, alors, il est urgent d'agir.



En Région Centre- Val de Loire, on pèse à peine 1% du marché français. Pourtant, on croit en notre région. C'est une terre d'accueil fertile pour les studios qui ont l'esprit de la Renaissance : curieux de tout, ambitieux, avant-gardistes.



C'est pour ça qu'on a décidé de s'unir et de créer Loire Games, la fédération professionnelle 100% dédiée aux créateurs de jeux vidéo de la région. Ça fait du bien de se retrouver entre voisins autour d'objectifs concrets et communs. On sort du télétravail, des réunions en visio, de l'isolement. Et de toute façon, il n'y a qu'ensemble qu'on pourra exister.



Notre crédo : aider les studios à gagner leur vie. Sans business, il n'y aura rien. Pas de projets, pas d'emplois, pas d'art. Toutes nos actions seront donc orientées autour du développement économique des studios. On est pragmatiques, rapides, chirurgicaux.



Il n'y aura pas de miracle, que du travail et de la sueur. Mais ça on sait faire, on est des développeurs de jeux vidéo ; )



Avec Loire Games, on passe du mode survie au mode coop.