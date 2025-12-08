Présentation du livre "Retro Arcade Classics" Un livre de Darran Jones édité par Casa Editions, traduit par Anne-Laure Bertiau

Des premières parties de Pong aux duels endiablés sur Street Fighter, ce livre retrace l'âge d'or des bornes d'arcade, qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo et la mémoire de millions de joueurs. Des années 1970 à la fin des années 1980, les salles d'arcade ont été le théâtre d'une révolution vidéoludique et sociale. Arcade Classic explore cette époque légendaire à travers les titres emblématiques comme Pac-Man, Donkey Kong, Asteroids, Space Invaders, ou encore Galaga. Illustré de documents rares et enrichi d'anecdotes, d'interviews de concepteurs et de fiches techniques, l'ouvrage propose une plongée immersive dans l'univers mythique des bornes de jeux.

L'auteur

Darran Jones est journaliste et auteur spécialisé dans l'histoire du jeu vidéo. Ancien rédacteur en chef du magazine britannique Retro Gamer.

Traductrice

Anne-Laure Bertiau, traductrice de l'ouvrage est également l'autrice du livre Consoles et jeux vidéo (Casa éditions). Spécialiste de la culture vidéoludique, elle apporte un regard documenté et passionné, fidèle à l'esprit de l'ouvrage original, tout en l'adaptant pour le lectorat francophone.

Format : 21 x 28 cm

Pages : 160 pages

Prix : 34,95 €

Parution : 06 novembre 2025

Titre : Retro Arcade Classics

Auteur : Darran Jones

Editeur : Casa éditions

