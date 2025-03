L'art de Assassin's Creed Shadows L'artbook du jeu est disponible chez Mana Books

Cet ouvrage premium de plus de 240 pages offre une plongée inédite dans l'univers du 14e opus de la célèbre licence d'Ubisoft, dont la sortie est très attendue par la communauté ! Dévoilant de splendides concept art allant des personnages aux armes en passant par des paysages foisonnants de détails : cet artbook d'une richesse extraordinaire prolongera en beauté l'immersion des joueurs dans ce nouveau territoire à explorer, le Japon du XVIe siècle.

L'art de Assassin's Creed Shadows vient ainsi enrichir la collection de livres sur la saga Assassin's Creed déjà disponible au catalogue Mana Books et est disponible en librairie depuis le 20 mars 2025.

A l'aube de la tumultueuse période Sengoku, Naoe - une habile Assassin shinobi de la province d'Iga - et Yasuke - le légendaire samouraï africain - se lancent dans un voyage pour découvrir leur destin commun. En chemin, ils croiseront des personnages charismatiques, apprendront à manier une panoplie d'armes et d'outils, et traverseront des paysages spectaculaires.

L'Art de Assassin's Creed Shadows célèbre la première incursion de la série dans l'ère du Japon féodal. Cet artbook de grande qualité inspirera les Assassins shinobis et les samouraïs de toutes les générations.

Titre : L'art de Assassin's Creed Shadows

Auteur : Collectif

Editeur : Mana Books

