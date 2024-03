Livre : Gaming. Sociologie du jeu vidéo Par Jean-Philippe Dubrulle et Enora Lanoë-Danel, édition L'Aube / Fondation Jean-Jaurès

Gamers, gameuses, nous le sommes déjà... et le devenons toujours plus. En effet, le jeu vidéo est aujourd'hui un loisir consommé par une large partie de la population, qui s'est professionnalisé jusqu'à rassembler aujourd'hui des milliers d'adeptes lors des manifestations de e-sport. Pourtant, il continue d'être pointé du doigt par une partie plus âgée de la population et certains membres de la classe politique, lorsque l'actualité leur en donne l'occasion.

Les auteurs, par le biais de leurs travaux, viennent mettre à mal ces clichés persistants sur les joueurs et les prétendus effets du jeu vidéo. Non, jouer à des jeux vidéo ne rend pas forcément plus violent. Oui, il peut constituer un espace de socialisation. Oui, il existe encore des jeux où les femmes ne sont pas accueillies à bras ouverts, mais il est possible d'améliorer ce constat. Démontant les idées reçues et proposant une véritable et inédite sociologie du jeu vidéo, cet essai est aussi novateur que passionnant !

Informations pratiques

"Gaming. Sociologie du jeu vidéo", Jean-Philippe Dubrulle, Enora Lanoë-Danel

Editeur : L'Aube / Fondation Jean-Jaurès

Parution : 5 avril 2024

Nombre de pages : 98

Prix : 18€

