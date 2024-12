Riot Games, Fortiche Production et Insight Editions annoncent L'Art et la Création de Arcane. L'édition française est publiée par Mana Books et disponible depuis le 5 décembre 2024

Riot Games Fortiche et Melcher Media s'associent à Insight Editions et Mana Books pour publier L'Art et la Création de Arcane, une collection d'illustrations et d'entretiens sur la genèse de cette série récompensée par un Emmy Award. La série est inspirée du jeu League of Legends de Riot Games, et animée par le célèbre studio Fortiche Productions. Ecrit par Elisabeth Vincentelli (The New York Times, ABBA Treasures), L'Art et la Création de Arkane est une chronique de la virtuosité artistique qui a porté les deux premières saisons d'Arcane.

Il contient des illustrations inédites et des entretiens en profondeur avec les forces créatrices de la série, comme les cocréateurs d'Arkane Christian Linke et Alex Yee, les directeurs du studio Fortiche, et les directeurs superviseurs Pascal Charrue et Arnaud Delord. Il présente également des esquisses préparatoires montrant l'évolution visuelle des personnages, de magnifiques paysages et illustrations de décors, et des entretiens avec plus de 20 animateurs, auteurs, réalisateurs, artistes, concepteurs de jeux, musiciens et autres créateurs.

Au fil de ces pages, les lecteurs exploreront les riches artères de Piltover et les ruelles souterraines de Zaun, sa ville basse. Les illustrations, esquisses et dessins préparatoires révèlent les origines de Jinx, Vi et autres champions populaires de League of Legends, pour montrer comment ces personnages ont influencé la production, puis comment la série a influencé le jeu. Couvrant chaque épisode des deux saisons, l'Art et la Création de Arcane est un ouvrage indispensable pour les fans d'Arkane comme ceux qui découvrent la série.

Titre : L'art et la création de Arcane

Auteur : Riot Games

Editeur : Mana Books

