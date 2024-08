Consoles et jeux vidéo - 50 ans d'histoire : de l'Atari Pong à la Xbox Series S Parution le 12 septembre 2024

Pour tout les nostalgiques, ce livre est une véritable machine à remonter le temps, explorant les décennies emblématiques de l'industrie vidéoludique. Il retrace l'évolution des consoles, des premières comme l'Atari 2600 aux plus récentes comme la Nintendo Switch et la PlayStation. À travers des guerres de consoles, des jeux cultes, des avancées technologiques et des anecdotes fascinantes, il plonge dans 50 ans d'histoire du jeu vidéo.

Les bornes d'arcade des années 70, les machines légendaires de Sega, Nintendo, Sony et Microsoft sont mises en lumière, ainsi que plus de 120 jeux qui ont marqué l'imaginaire des joueurs. Ce livre célèbre l'innovation et la créativité qui ont façonné l'univers vidéoludique, unissant les générations de joueurs autour de souvenirs inoubliables.

Anne-Laure Bertiau, journaliste dans le domaine des jeux vidéo depuis plus de dix ans, a aussi une expérience à la radio, où elle animait les flashs d'information. En 2022, cette passionnée de l'univers vidéoludique a cofondé l'agence de communication Moood Agency.

Titre : Consoles et jeux vidéo - 50 ans d'histoire : de l'Atari Pong à la Xbox Series S

Auteur : Anne-Laure Bertiau

Editeur : Casa Editions

