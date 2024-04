Artbook officiel : L'Art de Assassin's Creed Mirage L'édition française de l'artbook officiel du jeu Assassin's Creed Mirage est en précommande chez Omaké Books

Plongez au coeur du neuvième siècle !

À travers cet ouvrage, voyagez dans l'univers d'Assassin's Creed Mirage et découvrez Bagdad au IXe siècle, une ville foisonnante riche en personnages fascinants et en lieux extraordinaires…

Points forts

192 pages d'illustrations, de croquis et images inédites !

Cet artbook intégralement en français inclut des centaines d'illustrations, allant des décors les plus emblématiques aux armes et aux protagonistes les plus mémorables d'Assassin's Creed Mirage !

Avec les commentaires inédits des développeurs, pénétrez en profondeur dans le développement d'Assassin's Creed Mirage.

Un voyage inoubliable dans les coulisses d'un jeu qui a marqué la licence Assassin's Creed à tout jamais...

A propos de l'auteur

Rick Barba est l'un des auteurs américain de livres les plus publiés dans l'industrie du jeu vidéo, avec plus de 130 titres à son actif, parmi lesquels The World of Assassin's Creed Valhalla et God of War : Lore and Legends, ainsi que de nombreux guides de jeux renommés (GTA IV, Diablo III...)...

Deux éditions disponibles

Edition collector exclusive au site omakebooks.com (disponible ici)

Edition standard (disponible ici)

L'Art de Assassin's Creed Mirage - Edition collector limitée

Cette édition collector exclusive à notre site omakebooks.com comprend :

Une édition limitée à 1000 exemplaires

Un fourreau de rangement luxueux cartonné.

Le livre avec une couverture cartonnée inédite avec traitement exclusif.

Une lithographie exclusive dans son présentoir cartonné.

Auteur : Rick Barba

Editeur : Omaké Books

Contenu : 192 pages

Format : 21 cm x 29,7 cm

Couverture : Cartonnée

Prix de vente : 35 € (standard) / 55 € (collector)

Sortie officielle : 30 mai 2024

