Le jeu vidéo est le dernier né des médias spectaculaires. Comme ses ancêtres et cousins - la bande dessinée, le cinéma, la télévision - il se manifeste sous forme visuelle, sonore et audiovisuelle. Les "récits" vidéoludiques sont généralement portés par des personnages hauts en couleur offerts à l'adoption en début de partie et que les joueurs sont appelés à incarner. Mais qui sont exactement ces personnages ? Quels rapports les joueurs et joueuses entretiennent-ils avec eux ? Comment comprendre ces héros et héroïnes dont le destin dépend autant de la main qui les anime que du scénario mis en oeuvre ? Ne serions-nous pas en train d'assister à une réinvention du concept même de personnage ?

Rigoureux mais accessible, cet ouvrage se destine à toutes celles et ceux qui s'interrogent sur les jeux vidéo en tant que média spectaculaire. Aux curieux comme aux spécialistes, aux réfractaires comme aux aficionados, il permettra de comprendre les spécificités des personnages proposés à l'incarnation dans les récits vidéo-ludiques et d'apprécier leur potentiel créatif.

Au oeur de la plupart des jeux vidéo se trouvent des personnages. Sans eux, les histoires ne sauraient être racontées. Ils sont ce qui relie les événements et les actions, ce qui fait tenir ensemble les fragments. Ils sont ceux par qui le sens arrive. Considérés de l'extérieur, les jeux vidéo mettent en scène deux entités. L'une est à l'écran, l'autre devant. Ils posent la problématique du double. Comment doit-on envisager les deux pôles de ce couple ? S'agit-il d'un jeu de miroir, d'un écho, d'une mise en abîme ? Ces deux entités sont-elles distinctes ou se complètent-elles ? Entretiennent-elles des rapports hiérarchiques ?

Ces questions, si le joueur ne se les pose pas explicitement, le traversent nécessairement. Il est lui, il est l'autre, il a un corps, deux corps, plusieurs même puisqu'il en change quand il change de jeu.

Dans un jeu vidéo, il est impossible de faire quelque chose qui n'ait été prévu par les programmeurs. Mais néanmoins, il y a choix. Choix d'opter pour une action plutôt que pour une autre. Choix de laisser de côté toutes les autres options. Le personnage a beau être programmé, la palette des possibles est presque infinie.

Ce qui en définitive distingue les personnages des jeux vidéo des autres est leur malléabilité, leur ouverture, leur inachèvement.

Fanny Lignon

Fanny Lignon est maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches en sciences de l'information et de la communication. Elle enseigne l'analyse et la réalisation des images fixes et animées à l'université Lyon 1.

Membre du laboratoire Thalim (Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité), elle est spécialiste du cinéaste Erich von Stroheim auquel elle a consacré une monographie.

Elle travaille, depuis plus de 20 ans, sur les représentations du masculin et du féminin dans les images en général et dans les jeux vidéo en particulier. Elle est l'auteur de nombreux articles sur ce sujet et a dirigé l'ouvrage Genre et jeux vidéo (PUM, 2015).

