Le nouveau livre du Club Arthur Dent : M42 - Les Super Vilains
Depuis que l'humanité se raconte des histoires, il en est toujours qui se sont laissés tenter par le mal…
Ces méchants, vilains et autres antagonistes ont forgé les récits que nous connaissons aujourd'hui, des conteurs de l'antiquité aux salles de cinéma Imax. Sans eux, les récits perdent leur émotion, leurs péripéties, mais aussi leur valeur morale.
Car dans cette période où tout se joue dans l'opposition frontale, et où le manichéisme fait office de boussole absolue, ces personnages nous posent parfois des questions plus pertinentes que les héros qui les affrontent. Loin d'être simplement méchants, leur motivation se perd souvent dans un clair-obscur qui fait écho en nous, nous poussant à sonder notre conscience, et à affronter nos peurs les plus primales.
Avec cette question qui nous trouble : auraient-ils parfois raison ?
Les auteurs du M42 Super Vilains
- Gilles Vervish : Le méchant nous rend-il meilleur ?
- Fabien Mauro : Godzilla : Kaijû star
- Herve Yannou et Emma Fonteneau : Super-vilains des comics et super-méchants de la Tapisserie de l'Apocalypse d'Angers : même combat !
- Peter Pescari : Pourquoi les acteurs aiment-ils les rôles de méchants ?
- Greop : One Piece, le manga où les méchants ne le sont pas vraiment
- Modzii : Pourquoi les jouets des méchants étaient 100 fois plus cool que ceux des gentils dans les années 80-90 ?
- Alex San : Les super-vilains et antagonistes dans les animés et les mangas : La représentation du mal dans les animés japonais
- Thibaud Le Gentil : Sans méchant, le jeu vidéo n'est rien (ou presque)
- Alexandre "Jeff" Trujillo - MDCU : De super-héros à super-vilain, il n'y a qu'un super-pas
- Nathalie Zema : Les Yakuzas, entre fantasme et réalité sombre
- Alexandra Ramos : Être une méchante dans les comics ?
- Marceau Henault : Les méchants chez Disney
- Xavier Fournier : Le ridicule ne tue pas (ou presque)
- Domittor : Evolution de la figure du "méchant" dans l'histoire du cinéma : un reflet des préoccupations sociétales
- Marc Renneville : Vilains, super-vilains, tremblez : voici les humains !
- Justine Boulanger et Marie-Lou Dulac : Les grandes méchantes du jeu vidéo : Moi, belle et méchante ?
- Nicolas Troquard : IA, la grande méchante ?
- Anne-Laure Jarnet - Les Noob : Ecrire un méchant
- Nicolas Baptiste : Super-vilains et super-armements
- Team CAD : Bêtement méchant
- Occulture : La figure du vampire
- Soline Anthore Baptiste : De la beauté du diable au Grand Méchant Look, dans le dressing glamour des vilains
- Pierre Marie Soncarrieu : Anthropocène : l'homme est-il le grand méchant de l'histoire ?
M42, le livre sur la pop culture, l'univers et le reste
Depuis 2021, experts et passionnés - universitaires, journalistes, youtubeurs, auteurs, professionnels du cinéma, du livre et du jeu vidéo - partagent leurs analyses sur plus de 200 pages, pour enrichir votre vision de la pop culture.
Commander cet ouvrage
Titre : M42 - Les Super Vilains
Auteur : Collectif
Editeur : Club Arthur Dent
Commander : en ligne