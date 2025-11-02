Le nouveau livre du Club Arthur Dent : M42 - Les Super Vilains

Depuis que l'humanité se raconte des histoires, il en est toujours qui se sont laissés tenter par le mal…

Ces méchants, vilains et autres antagonistes ont forgé les récits que nous connaissons aujourd'hui, des conteurs de l'antiquité aux salles de cinéma Imax. Sans eux, les récits perdent leur émotion, leurs péripéties, mais aussi leur valeur morale.

Car dans cette période où tout se joue dans l'opposition frontale, et où le manichéisme fait office de boussole absolue, ces personnages nous posent parfois des questions plus pertinentes que les héros qui les affrontent. Loin d'être simplement méchants, leur motivation se perd souvent dans un clair-obscur qui fait écho en nous, nous poussant à sonder notre conscience, et à affronter nos peurs les plus primales.

Avec cette question qui nous trouble : auraient-ils parfois raison ?

Les auteurs du M42 Super Vilains

Gilles Vervish : Le méchant nous rend-il meilleur ?

Fabien Mauro : Godzilla : Kaijû star

Herve Yannou et Emma Fonteneau : Super-vilains des comics et super-méchants de la Tapisserie de l'Apocalypse d'Angers : même combat !

Peter Pescari : Pourquoi les acteurs aiment-ils les rôles de méchants ?

Greop : One Piece, le manga où les méchants ne le sont pas vraiment

Modzii : Pourquoi les jouets des méchants étaient 100 fois plus cool que ceux des gentils dans les années 80-90 ?

Alex San : Les super-vilains et antagonistes dans les animés et les mangas : La représentation du mal dans les animés japonais

Thibaud Le Gentil : Sans méchant, le jeu vidéo n'est rien (ou presque)

Alexandre "Jeff" Trujillo - MDCU : De super-héros à super-vilain, il n'y a qu'un super-pas

Nathalie Zema : Les Yakuzas, entre fantasme et réalité sombre

Alexandra Ramos : Être une méchante dans les comics ?

Marceau Henault : Les méchants chez Disney

Xavier Fournier : Le ridicule ne tue pas (ou presque)

Domittor : Evolution de la figure du "méchant" dans l'histoire du cinéma : un reflet des préoccupations sociétales

Marc Renneville : Vilains, super-vilains, tremblez : voici les humains !

Justine Boulanger et Marie-Lou Dulac : Les grandes méchantes du jeu vidéo : Moi, belle et méchante ?

Nicolas Troquard : IA, la grande méchante ?

Anne-Laure Jarnet - Les Noob : Ecrire un méchant

Nicolas Baptiste : Super-vilains et super-armements

Team CAD : Bêtement méchant

Occulture : La figure du vampire

Soline Anthore Baptiste : De la beauté du diable au Grand Méchant Look, dans le dressing glamour des vilains

Pierre Marie Soncarrieu : Anthropocène : l'homme est-il le grand méchant de l'histoire ?

M42, le livre sur la pop culture, l'univers et le reste

Depuis 2021, experts et passionnés - universitaires, journalistes, youtubeurs, auteurs, professionnels du cinéma, du livre et du jeu vidéo - partagent leurs analyses sur plus de 200 pages, pour enrichir votre vision de la pop culture.

Titre : M42 - Les Super Vilains

Auteur : Collectif

Editeur : Club Arthur Dent

Commander : en ligne