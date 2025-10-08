L'art de Elden Ring - Shadow of the Erdtree (Artbook)

Plongez dans les mystères inédits de l'Entre-Terre à travers ce nouvel artbook officiel consacré au DLC Shadow of the Erdtree, l'extension magistrale du jeu phénomène Elden Ring.

Conçu comme un prolongement de l'univers original, Shadow of the Erdtree enrichit la fresque épique imaginée par FromSoftware, en dévoilant des territoires inexplorés, des figures énigmatiques et des abominations toujours plus fascinantes. Ce volume vous propose une immersion totale dans la direction artistique de cette nouvelle épopée.

Découvrez des illustrations inédites de paysages tourmentés, de personnages inoubliables, de boss d'une puissance écrasante, mais aussi d'armes, d'armures et d'objets aux designs aussi dérangeants que somptueux.

L'art de Elden Ring - Shadow of the Erdtree célèbre avec brio l'alliance du beau et du macabre. Un témoignage visuel incontournable du génie artistique de l'équipe de FromSoftware.

Commander cet ouvrage

Titre : L'art de Elden Ring - Shadow of the Erdtree

Auteur : Collectif

Editeur : Mana Books

Commander : sur Amazon