Présentation du livre "Génération Amstrad CPC"

Près de 40 ans après sa naissance, le souvenir de l'Amstrad CPC semble définitivement supporter l'épreuve du temps. En apportant une contribution notable, dans certains pays européens, au mouvement de démocratisation de la micro-informatique et du jeu vidéo, l'ordinateur 8 bits britannique a gagné un aller simple pour rejoindre le club fermé des machines nées au coeur des années 80 à qui l'on voue aujourd'hui un véritable culte. Succès commercial en Angleterre, la machine d'Alan Sugar se pare d'une dimension hautement symbolique en France et en Espagne où elle occupe, sur de longues années, un rôle singulier de catalyseur pour toute une frange d'utilisateurs et de développeurs. Une machine à l'aura si populaire qu'elle contribue au rayonnement de tout l'objet informatique.

Quatre décennies plus tard, l'Amstrad CPC suscite les convoitises, force l'admiration, sublime notre imaginaire et tiraille nos émotions. Comme une oeuvre intemporelle, le voici à l'honneur, lui et sa fabuleuse ludothèque, dans cet ouvrage de plus de 500 pages richement illustrées et documentées.

Commander cet ouvrage

Titre : Génération Amstrad CPC

Auteur : Patrick Hellio

Editeur : Pix'n Love Editions

