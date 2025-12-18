Guinness World Records - Le Gamer's Edition 2026 célèbre les héros du jeu vidéo

Le Guinness World Record dévoile un ouvrage dédié à l'univers vidéoludique, dirigé par Alice Bell, et préfacé par la légende du speedrun Niftski.

Véritable référence pour tous les passionnés de jeux vidéo, cette nouveauté rassemble les performances les plus impressionnantes, les classements les plus attendus et de nombreuses anecdotes issues de l'univers du gaming. Le Guinness World Records - Gamer's Edition 2026 propose également un classement inédit des 100 personnages les plus emblématiques.

Cette édition met en lumière les tendances phares et les figures marquantes du monde du jeu vidéo :

Les origines des jeux inspirés des comics, de Batman à Spider-Man en passant par Midnight Suns

Les univers Roblox les plus prisés.

Un hommage aux plus grands jeux de sport, de la F1 au football américain.

Les jeux mobiles les plus joués, de Pokémon Go à Brawl Stars.

Le classement des skins Fortnite les plus rares et les plus convoités.

Une plongée dans les voix du gaming, ces artistes qui donnent vie aux personnages cultes.

Et une nouvelle rubrique 'Cosy Gaming', dédiée aux plaisirs simples du jeu détendu : nettoyage virtuel, chatons et fermes idylliques.

Commander cet ouvrage

Titre : Guinness World Records Gamer's Edition 2026

Auteur : Guinness World Records

Editeur : Hachette Editions

Commander : sur Amazon