Infinite Universes - Czech Games and Their Global Success : une exposition consacrée à la scène vidéoludique tchèque Au centre tchèque de Paris jusqu'au 14 mars 2026

Le Centre tchèque de Paris accueille l'exposition Infinite Universes - Czech Games and Their Global Success, une plongée dans la création vidéoludique tchèque contemporaine et son rayonnement international. Accessible gratuitement au public, l'exposition propose de découvrir une sélection de jeux emblématiques développés en Tchéquie, ainsi que les processus créatifs qui les sous-tendent.

Le jeu vidéo constitue aujourd'hui l'un des secteurs culturels et créatifs les plus dynamiques du pays. Des titres comme Kingdom Come : Deliverance, Mafia : Definitive Edition, Arma ou Euro Truck Simulator 2 figurent régulièrement parmi les meilleures ventes mondiales et ont contribué à la reconnaissance internationale des studios tchèques.

Mettre en lumière les jeux… et leur fabrication

Plutôt que de se limiter à une présentation des oeuvres, Infinite Universes adopte une approche pédagogique et culturelle. L'exposition met en avant la conception des jeux, les choix artistiques, techniques et narratifs, ainsi que les liens entretenus avec la culture, l'histoire et la société tchèques. Elle associe bornes de jeu et contenus explicatifs afin de proposer une lecture élargie du médium, à la croisée de l'art, de la technologie et du divertissement.

La sélection réunit aussi bien des productions de grands studios que des jeux issus de structures indépendantes ou émergentes, reconnus pour leurs qualités graphiques, sonores, narratives ou leur dimension expérimentale. Certains titres présentés abordent également des thématiques éducatives, sociales ou liées à l'accessibilité, notamment pour les publics malvoyants.

Une exposition itinérante à portée internationale

Présentée dans plusieurs grandes villes à travers le monde ces dernières années, Infinite Universes témoigne de la vitalité et de la diversité de la scène vidéoludique tchèque. À Paris, elle offre l'occasion de (re)découvrir des jeux déjà connus du grand public, tout en mettant en avant des créations moins médiatisées mais représentatives de l'écosystème local.

Le projet s'inscrit dans une démarche collective, menée en collaboration avec des partenaires professionnels et académiques, ainsi qu'avec l'association tchèque de l'industrie du jeu vidéo, afin de valoriser le jeu vidéo comme un objet culturel à part entière.

L'exposition est visible au Centre tchèque de Paris, et toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site officiel du Centre tchèque.

Informations pratiques

Entrée gratuite

Horaires d'ouverture : jeudi - samedi (13h00 - 19h00) jusqu'au 14 mars 2026

Adresse : Centre tchèque de Paris - 18 Rue Bonaparte, 75006 Paris, France

