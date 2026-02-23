Lancement d'une mission sur les risques potentiels des jeux vidéo concernant les mineurs

Dans la continuité de la réflexion engagée à l'automne dernier par le Président de la République sur la démocratie à l'ère des réseaux sociaux et des environnements numériques, Rachida Dati, ministre de la Culture, et Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique, lancent une mission auprès du Conseil de l'Intelligence artificielle et du numérique qui produira une analyse scientifique des effets (tant positifs que négatifs) et risques potentiels des jeux vidéo, afin d'éclairer l'action publique et d'identifier le cas échéant les leviers d'adaptation des politiques existantes.

Une attention particulière sera portée à l'efficacité des dispositifs existants de protection des mineurs et d'information des consommateurs en vue de proposer d'éventuelles pistes d'amélioration en tenant compte des enjeux de développement de la filière française.

Ces travaux sont confiés au Conseil de l'Intelligence Artificielle et du Numérique qui s'appuiera sur des personnalités qualifiées reconnues pour leur expertise et des inspections générales pour rendre leurs conclusions, attendues pour mai 2026.

Rachida Dati, ministre de la Culture, déclare :

Accompagner notre industrie du jeu vidéo, implique que nous nous distinguions aussi dans l'accompagnement des jeunes joueurs pour créer un écosystème vertueux et profitable pour tous et à tous points de vue. Les modèles de jeux qui se développent aujourd'hui à l'international invitent à réexaminer nos instruments de protection des plus jeunes. Je suis convaincue que les entreprises françaises du secteur, qui rayonnent dans le monde entier grâce à des oeuvres d'excellence comme Clair-Obscur : Expedition 33, peuvent en tirer le meilleur."

Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique, déclare :

Le secteur du jeu vidéo français est un atout majeur pour notre économie et notre rayonnement, que nous devons soutenir. Les risques potentiels des jeux vidéo pour les mineurs doivent être objectivés : c'est le sens de cette mission qui va apporter un éclairage scientifique au débat public et à l'action du Gouvernement. Comme l'a dit le président de la République, il ne s'agit pas d'interdire ou de stigmatiser les jeux vidéo mais d'évaluer leur impact, de démêler les idées reçues et de garantir la sécurité des mineurs dans tous leurs usages numériques."