En 2026, Bertie intensifie sa présence sur le terrain pour accompagner les studios français

Né de l'initiative conjointe de Game Only (Auvergne-Rhône-Alpes) et Capital Games (Île-de-France), deux associations représentatives de l'industrie sur leurs territoires, Bertie répond à un besoin clair : proposer une offre de formation continue adaptée aux évolutions rapides et aux exigences techniques des secteurs créatifs.

Photo : Equipe Bertie : Clémence Auger (responsable pédagogique) - Maureen Binckly (coordinatrice formation)

Le secteur du jeu vidéo évolue vite, et les besoins en compétences suivent le même rythme. Pour y répondre de manière pertinente, Bertie choisit une voie simple : aller directement à la rencontre des studios. L'organisme de formation, déjà bien identifié par de nombreux acteurs du secteur, entend renforcer cette proximité en se rendant dans les régions pour établir un diagnostic précis des attentes et des enjeux des équipes.

Montpellier : un premier déplacement qui donne le ton

Début décembre, Bertie était à Montpellier pour rencontrer plusieurs studios de jeu vidéo et d'animation. L'objectif n'était pas uniquement de présenter son approche, mais surtout d'écouter : des rendez-vous individuels ont permis de comprendre les projets du moment, les difficultés rencontrées, les compétences qui doivent évoluer, et les leviers qui peuvent aider les équipes à gagner en efficacité.

En fin de journée, une soirée organisée chez Plug In Digital a accueilli une vingtaine de professionnels. L'occasion de présenter la philosophie de Bertie : des formations conçues avec des experts du secteur, et pensées pour répondre aux réalités concrètes de production.

Le témoignage de Lola Arseguet, Office Manager chez Playdigious, a illustré concrètement cette approche. Elle a expliqué comment les formations sur mesure de Bertie avaient soutenu ses équipes tout en s'adaptant à leur disponibilité et à leur rythme de travail.

Ce temps d'échange, organisé avec l'aide de l'association Push Start, a permis aux studios présents de repenser l'importance du développement des compétences pour leurs équipes et la compétitivité de leur structure.

Une démarche appelée à s'étendre

Ce déplacement marque le début d'un mouvement plus large. En 2026, Bertie prévoit de multiplier ces rencontres dans d'autres régions afin de renforcer le lien avec les studios en local.

Prochaine étape : Paris en avril 2026. Save the date !