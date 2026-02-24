Games Made in France 2026 : ouverture des inscriptions

L'événement d'influence Games Made in France, organisé par Capital Games, est de retour pour mettre en avant toute la richesse du jeu vidéo indépendant français, sur la chaîne Twitch de Mister MV. Les studios français souhaitant prendre part à l'événement ont jusqu'au 6 mars 2026 pour envoyer leur candidature.

Pendant 4 jours et 30 heures de stream, Games Made in France met à l'honneur des projets de jeu vidéo au rythme des démos, interviews et tables rondes devant :

Plus d'un million de viewers uniques

Environ 7000 viewers en moyenne

+ 40 jeux sélectionnés

8 associations régionales mobilisées

Comme Rematch (Sloclap), Solasta II (Tactical Adventures) et Absolum (Dotemu, Supamonks, Guard Crush Games) l'an passé, c'est l'opportunité de présenter des projets devant une communauté de passionnés et de recevoir des retours en direct de MisterMV (Xavier Dang) et de son panel d'influenceurs. 4 jours de live et une occasion unique de rencontrer d'autres studios dans une ambiance conviviale et inspirante.

Vous souhaitez plus d'informations ?

Un webinaire est organisé pour répondre à toutes vos questions le 27 février 2026. Inscription au webinaire

Cet événement est organisé par Capital Games et l'ensemble des associations régionales du jeu vidéo avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée.

Pour vous inscrire et / ou obtenir plus de renseignements sur les offres, contactez par email Eva Bahbouche - Chargée de projet événementiel - eva.bahbouche@capital-games.org