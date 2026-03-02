Gamers Assembly 2026 : l'événement gaming historique français revient avec un programme enrichi

Gaming, esport et pop culture se donnent rendez-vous au Parc des Expositions de Poitiers du 4 au 6 avril 2026 avec de nouvelles expériences : un défilé de Silver Cosplay (auquel participent des séniors), des tournois publics pour tous les visiteurs, et toujours plus de rencontres pour partager sa passion !

La Gamers Assembly, événement phare du gaming et de l'esport français, revient du 4 au 6 avril 2026 avec de nouveaux temps forts et un format repensé, qui permettra aux visiteurs de suivre l'ensemble des compétitions. La première LAN-party de France investit à nouveau le Parc des Expositions de Poitiers, rassemblant plus de 2000 joueurs professionnels et amateurs, en plus du public qui souhaite assister aux tournois et prendre part aux nombreuses animations. Espace TCG, Drone Soccer, Just Dance, retrogaming, VR, tournois esport familiaux, initiation à l'IA, Minecraft, il y en aura pour tous les geeks !

Créée en 2000 par l'association FuturoLAN, un collectif de bénévoles passionné(e)s de gaming, la Gamers Assembly (ou "GA") est devenue, avec le temps, un rendez-vous incontournable de l'esport et de la pop culture en France. Des compétitions officielles ont inscrit la GA à leur calendrier, s'ajoutant aux tournois indépendants, avec, à la clé, la possibilité d'évoluer au sein de ligues plus compétitives. Les amateurs de Cosplay ne sont pas en reste depuis que l'étape qualificative française du Tournament of Champions (TOC) se déroule en parallèle du Concours Général et permet de décrocher une invitation pour la finale annuelle à Vienne (Autriche).

En se renouvelant sans cesse, l'événement a pu conquérir un public de plus en plus large, et l'édition 2026 ne fera pas exception !

Les inédits de 2026 : Silver cosplay et double programmation scénique

Après avoir célébré son 25? anniversaire l'an dernier, la GA amorce une nouvelle étape de son développement et repense entièrement son expérience événementielle. Les compétitions se dérouleront désormais au coeur des Arènes, offrant au public la possibilité d'assister aux tournois depuis les gradins, au plus près de l'action, derrière l'écran de certaines Web TV. Jusqu'à présent exclusivement réservés aux joueurs, les espaces LAN s'ouvrent ainsi aux spectateurs, renforçant l'immersion et la proximité avec la scène compétitive.

Cette nouvelle configuration permettra également de déployer deux scènes inédites au sein des Halls, qui accueilleront de nombreuses animations ainsi que des compétitions esport, dont plusieurs phases finales. Une évolution majeure qui ambitionne d'enrichir l'expérience des visiteurs et de faire de la GA un rendez-vous toujours plus spectaculaire et fédérateur.

Cette accessibilité et cette volonté de partage se retrouvent également dans l'organisation, pour la première fois, d'une rencontre de Silver Cosplay : un défilé de cosplay auquel participent des seniors ! En effet, l'édition 2026 va encore plus loin pour faire de la pop culture un véritable outil de lien social intergénérationnel. Ce défilé Silver Cosplay permettra ainsi aux aînés de partager le résultat d'un travail mené pendant plusieurs mois lors d'ateliers organisés par les associations Silver Geek et La Ligue des Cosplayers Extraordinaires. L'entrée sera d'ailleurs gratuite pour tout visiteur en cosplay, quel que soit leur âge, tandis que des défilés impromptus et ouverts à tous seront organisés. L'occasion de partager sa passion, que l'on soit cosplayeur du dimanche ou expérimenté.

Le défilé de Silver Cosplay s'ajoute à l'incontournable finale de Conférence Centre-Ouest du Trophée des Séniors e-Bowling par Silver Geek, qui pose une nouvelle fois ses valises à la Gamers Assembly. Organisé au sein de l'événement depuis sa création, il y a 11 ans, ce tournoi s'impose toujours comme l'un des temps forts du week-end. Avec Silver Geek et la GA, la culture geek n'a pas d'âge !

Des rendez-vous incontournables pour l'écosystème vidéoludique

Pendant trois jours, le grand public peut découvrir de nombreuses animations et tester des jeux en développement, des innovations technologiques, jouer avec nostalgie dans l'espace rétrogaming ou simplement prendre un grand bain de pop culture dans une atmosphère festive et conviviale. Cependant, l'événement fédère également des professionnels et créateurs, qui font le déplacement pour rencontrer les visiteurs, ou pour échanger entre pairs.

L'Indie Assembly, dédiée aux jeux vidéo indépendants, s'agrandit pour une deuxième édition encore plus ambitieuse. L'espace interactif de plus de 70m² au coeur du village d'animations et d'exposition permettra aux créateurs et aux joueurs de se rencontrer. L'occasion de tester en avant-première une dizaine de titres innovants, conçus par des développeurs passionnés, et de donner son avis pour orienter de futurs développements. Ces moments d'échange permettent de mieux comprendre les coulisses de la création des jeux et font de l'Indie Assembly un véritable lieu de découverte et de co-création.

Le Roblox French Creator Meet-Up rassemble des Créateurs de jeux Roblox francophones, pour une matinée d'échanges entre développeurs, suivie d'une après-midi de rencontres avec le public. Plus de cinquante créateurs Roblox seront présents tout au long du week-end pour des mini-conférences, des meet & greet, et des temps de jeu, favorisant les interactions, les synergies et la création de contenus toujours plus riches et diversifiés.

Le vendredi 3 avril, la Business Assembly, invite les professionnels du jeu vidéo et de l'esport pour un moment de networking et d'échanges sur le thème "Jouer responsable, créer durable." Après une première édition plébiscitée, l'événement prend de l'ampleur avec un nouveau format d'une journée entière dédiée aux rencontres entre décideurs, investisseurs et innovateurs avec, en temps forts, la visite des installations de la Gamers Assembly, des sessions d'échanges privilégiés, ainsi qu'un cocktail dinatoire en soirée au coeur de l'Indie Assembly.

Un programme d'exception, des partenaires fidèles

Tout ne change pas à l'occasion de la Gamers Assembly 2026. La Communauté urbaine de Grand Poitiers renouvelle ainsi son engagement en devenant, une nouvelle fois, Partenaire Titre de l'événement. Ce partenariat s'inscrit dans la continuité d'une collaboration durable, construite au fil des années autour d'une vision commune du jeu vidéo et de l'esport. Le Campus Ludique International Parthenay-Poitiers (CLIPP) sera ainsi présent avec un stand de plus de 80m², invitant petits et grands à découvrir des activités vidéoludiques portées par les acteurs du territoire.

L'édition 2026 de la GA promet ainsi une programmation riche en compétitions de haut niveau, en animations inédites, en rencontres, en moments de partage intergénérationnels et en découvertes ludiques pour tous les publics, des néophytes aux joueurs confirmés, en passant par les professionnels du secteur.

Les inscriptions sont ouvertes pour les joueurs qui souhaitent prendre part aux tournois de Valorant, Overwatch 2, Super Smash Bros. Ultimate, Street Fighter 6, Tekken 8, Tom Clancy's Rainbow Six : Siege X, Pokemon Unite, 2XKO, Clash Royale, Brawl Stars, Counter-Strike 2, League of Legends ou Teamfight Tactics, au coeur de la Gamers Assembly.

