L'Esports World Cup Foundation présente la première Esports Nations Cup 2026

L'Esports World Cup Foundation (EWCF) présente l'Esports Nations Cup 2026 (ENC), une nouvelle compétition mondiale d'esport par nations, organisée à Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite, en novembre 2026. Cet événement inédit réunira les meilleurs joueurs internationaux autour de 16 titres majeurs, individuels ou collectifs, disputés sur quatre semaines de compétition. Organisée tous les deux ans, l'ENC vise à mettre en avant la fierté nationale sur la scène esport internationale. L'EWCF ouvre les candidatures pour devenir partenaire officiel de l'ENC.

Une compétition mondiale inédite par nations

L'ENC s'impose comme un nouveau temps fort de l'esport international en donnant une place centrale aux équipes nationales. Pensé comme un événement récurrent, l'ENC offre un cadre inédit dans lequel les joueurs défendront les couleurs de leur pays. À travers cette approche, l'ENC ambitionne de renforcer l'attachement des fans à leurs équipes nationales et créer des récits sportifs comparables aux grandes compétitions internationales traditionnelles.

16 titres majeurs et un dispositif compétitif d'envergure mondiale

Lors des finales, chaque compétition accueillera entre 24 et 48 équipes nationales, tandis que les compétitions individuelles réuniront 32 à 128 joueurs. Afin d'assurer une représentation claire et équitable, chaque pays sera représenté par une seule équipe nationale officielle par jeu, ainsi que jusqu'à deux joueurs par titre pour les formats individuels.

Un système de qualification ouvert, équilibré et fondé sur la performance

Le modèle de qualification de l'ENC repose sur un équilibre entre excellence compétitive et accessibilité internationale. La moitié des équipes et des joueurs qui auront les meilleurs résultats seront directement qualifiés. Les autres places seront accessibles via des qualifications régionales en ligne, permettant à un large éventail de nations de tenter leur chance et d'accéder à la scène internationale. Pour certains jeux, plusieurs équipes ou joueurs issus d'un même pays pourront participer aux phases qualificatives afin de déterminer le représentant national officiel.

Ouverture des candidatures pour les partenaires officiels l'ENC

Afin d'assurer une organisation crédible et durable, l'EWCF ouvre les candidatures pour désigner des Partenaires Officiels des Equipes Nationales. Interlocuteurs officiels sur leur territoire, ils auront pour mission de constituer et représenter les équipes nationales, de coordonner les entraîneurs par jeu, et de travailler avec les clubs et éditeurs dans le cadre défini par la compétition. Chaque partenaire désignera un manager d'équipe nationale, interlocuteur principal et représentant public de l'équipe.

Au-delà de l'aspect sportif, les partenaires contribueront à développer l'identité des équipes nationales à travers des actions de communication et de marketing. L'intégrité compétitive et l'éligibilité des joueurs resteront encadrées par les règles de l'ENC.

Comment devenir partenaire officiel de l'ENC ?

Les candidatures sont ouvertes aux organisations esport, clubs, agences, ONG, fédérations et associations sportives ou esportives, entités reconnues par les autorités publiques, créateurs de contenu et professionnels expérimentés disposant d'un fort ancrage dans leur écosystème national. Pour candidater, rendez-vous sur esportsnationscup.com. Les candidatures se clôtureront le 31 janvier 2026. Les dossiers seront examinés selon un processus d'évaluation en plusieurs étapes. Les premiers Partenaires Officiels des Equipes Nationales seront annoncés début 2026.

Un fonds de développement pour soutenir l'écosystème national

Pour accompagner le développement à long terme de l'esport, l'EWCF annonce la création du ENC Development Fund, doté d'au moins 20 millions de dollars par an à partir de 2026.

Ce fonds permettra de soutenir les programmes des équipes nationales, notamment en couvrant les frais de déplacement et de logistique liés à la compétition, mais aussi en accompagnant des actions tout au long de l'année (stages d'entraînement, bootcamps ouverts au public, matchs d'exhibition, watch parties officielles, tournées des équipes nationales ou participations à de grands événements gaming et sportifs).

Plus d'informations