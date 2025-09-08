Fortnite Global Championship 2025 : Une victoire française historique À la croisée du divertissement et de la performance économique, la France s'impose en cette rentrée comme un acteur clé de l'eSport mondial

Ce week-end, la LDLC Arena de Lyon a accueilli le Fortnite Global Championship 2025, un rendez-vous historique qui a réuni les 99 meilleurs joueurs du monde, pour 12 games intenses devant un public en fusion. Les 50 000 billets, vendus en seulement deux heures, ont permis de rassembler la plus grande communauté e-sport jamais accueillie en France.

Une victoire française à domicile

Porté par un public électrique, l'événement a offert un scénario rêvé : la victoire des Gentle Mates, structure française fondée par Gotaga, Brawks et Mickalow, qui décroche le titre mondial à domicile. Une consécration qui restera dans les annales de l'e-sport.

Les 99 meilleurs joueurs au monde, 12 games intenses et le meilleur public qui a su donner de la voix et faire trembler la LDLC Arena"

AEG Presents France.

AEG Presents France et David Rothschild, architectes de l'événement

Co-organisé par AEG Presents France et David Rothschild, le Fortnite Global Championship 2025 s'inscrit dans une stratégie ambitieuse : faire de la France un territoire de référence pour l'e-sport et les nouvelles cultures numériques.

Réunir 50 000 fans en seulement deux heures démontre la puissance de l'e-sport. C'est une fierté d'avoir orchestré cet événement en France et de confirmer Lyon comme un épicentre de cette révolution culturelle et sportive",

déclare David Rothschild, Directeur d'AEG Presents France.

Lyon, capitale e-sportive en septembre

Dans la foulée de Fortnite, la LDLC Arena accueillera dès cette semaine le Rocket League World Championship 2025 (9-14 septembre), confirmant Lyon comme hub international de l'e-sport et des nouvelles cultures numériques.