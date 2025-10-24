Le programme des compétitions esport à la Paris Games Week 2025 League Of Legends game changers rising, Trackmania World Cup, Coupe de France Slash Rocket League, Finale EMEA Masters - Du vendredi 31 octobre au 2 novembre 2025

La Paris Games Week fait son grand retour pour une édition 2025 qui se tiendra du 27 octobre au 2 novembre. À cette occasion, plusieurs compétitions e-sport d'envergure viendront rythmer la semaine, promettant une atmosphère survoltée et des moments intenses de spectacle et d'émotion.

League Of Legends Game Changers Rising - La Compétition 100% féminine

Vendredi 31 Octobre de 13h à 18h

Annoncé le 19 juin 2025, le LGC Rising (League of Legends Game Changers : Rising) marque une nouvelle étape dans la volonté de Riot Games de renforcer la diversité et l'inclusivité dans l'esport. Inspiré par le succès du programme Valorant Game Changers, ce circuit inédit vise à offrir une véritable plateforme compétitive dédiée aux femmes évoluant dans l'univers de League of Legends.

La ligue a connu un lancement remarqué avec ses premiers matchs les 13 et 14 septembre, attirant plusieurs milliers de spectateurs sur la chaîne Twitch officielle du LEC, la principale ligue professionnelle européenne.

L'engouement est déjà palpable sur les réseaux sociaux : le compte Twitter officiel enregistre plusieurs centaines de milliers d'impressions. Des grands noms seront présents tel que Colomblbl et Caltys de l'équipe G2 Hel ou encore Sea de l'équipe Eterna.

Trackmania World Cup - La finale mondiale

Samedi 1er novembre de 10h30 à 13h30

La Trackmania World Cup constitue la grande finale mondiale du circuit esport de Trackmania, venant conclure la saison régulière du World Tour. Cette compétition prestigieuse réunit les meilleures équipes issues des différentes régions du monde.

Si le jeu s'est historiquement illustré par son format individuel, le circuit professionnel privilégie désormais le format 2v2, offrant une dimension stratégique plus riche et spectaculaire.

L'événement se tiendra en direct de la Paris Games Week le 1er novembre 2025, de 10h30 à 13h30, et proposera trois matchs décisifs : deux en BO5 et un en BO7.

Les équipes qualifiées pour cette édition sont :

Région EMEA : Big (Massa & Granady, Allemagne) et Nemesis (Mime & Pusztitopako, Pologne et Hongrie)

Région NCSA : Solary (CarlJr, Canada & Pac, Royaume-Uni)

Région APAC : Jetlag (Bren, France & Mudda, Australie)

Une double diffusion officielle permettra de suivre la compétition en français et en anglais, pour vivre cette finale mondiale au rythme des meilleures équipes de la planète.

Coupe de France Slash avec Rocket League - France Télévisions s'investit dans la démocratisation de l'esport

Samedi 1er novembre de 14h à 17h

France Télévisions confirme sa volonté de devenir un acteur majeur de la médiatisation de l'esport en multipliant les initiatives qui rapprochent le grand public de cette scène en pleine expansion.

Après des programmes comme Vitality.Bee : Le rêve coréen et la diffusion d'événements majeurs tels que la Banque Postale Coupe de France de League of Legends, le groupe franchit une nouvelle étape avec la diffusion exclusive de la toute première Coupe de France de Rocket League.

Organisée par Slash, le média social de France Télévisions dédié aux 18-30 ans, cette compétition a naturellement été baptisée "Coupe de France Slash avec Rocket League".

Le célèbre jeu Rocket League séduit depuis 2015 des millions de joueurs et de spectateurs, et s'impose aujourd'hui comme un emblème de l'esport moderne.

Depuis le 15 octobre, Slash déploie donc un dispositif inédit sur Twitch, YouTube et TikTok pour suivre les matchs en direct. La compétition est d'ailleurs commentée par Rocket Baguette, le collectif de commentateurs leader de la diffusion francophone d'esport Rocket League.

Les matchs aller-retour diffusés du 15 au 19 octobre sur Slash ont réuni un large public, totalisant 206 000 viewers uniques, 1,2 million de vues live et un pic à 25 400 spectateurs simultanés lors du match Karmine vs Gentle Mates, confirmant le succès d'un jeu devenu symbole de l'esport pour la Gen Z.

Finale EMEA Masters - Le point d'orgue pour les communautés de fans

Dimanche 2 novembre de 19h à 23h

Véritable tremplin entre la scène amateur et le plus haut niveau, les EMEA Masters rassemblent les meilleures équipes issues des 13 ligues régionales européennes de League of Legends.

Ce tournoi semi-professionnel, organisé trois fois par an, incarne l'excellence et la passion de la scène compétitive européenne.

Pour le Summer Split 2025, la finale opposera KarmineCorp Blue à Los Heretics, offrant un duel explosif entre la France et l'Espagne et déterminera l'équipe qui clôturera l'année en tant que dernière championne des EMEA Masters 2025 !

Les compétiteurs pourront compter sur le soutien indéfectible de leurs plus grands fans, notamment le Blue Wall, impatients de faire vibrer la salle. Une atmosphère survoltée en perspective, capable de rivaliser avec celle des plus fervents supporters de football.