Nice première grande ville de France à créer une délégation dédiée à l'Esport

La Ville de Nice franchit une étape importante en devenant la première grande ville de France à dédier une délégation à l'Esport, un secteur en pleine expansion comptant plus de 11,8 millions de fans en France. Avec cette initiative ambitieuse, la Ville de Nice entend renforcer son engagement et se positionner comme une capitale européenne de l'Esport et du jeu vidéo.

Pour concrétiser cette ambition, Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d'Azur, Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé de nommer Lucas Magliulo à la tête de cette nouvelle délégation. Sa mission : accompagner le développement de cette filière sur le territoire niçois et en accroître le rayonnement.

Cette démarche s'inscrit dans une dynamique exceptionnelle pour Nice, qui s'affirme déjà comme un acteur majeur du secteur :

Level One, organisé au Hub de l'innovation, a rencontré un franc succès en rassemblant les acteurs clés de l'industrie du jeu vidéo aux côtés de l'école Isart Digital Nice, renforçant ainsi les synergies locales, régionales et nationales.

Play Azur Festival, avec plus de 24 000 visiteurs pour sa 8ème édition, confirme l'attrait croissant de Nice pour la culture pop et le jeu vidéo.

L'accueil de l'Evo 2025 qui, après les LFL Days, marquent une nouvelle étape dans l'ascension de la ville au sein de l'écosystème Esport.

Le jeu vidéo est bien plus qu'une industrie : c'est un levier d'innovation et un puissant moteur économique. L'Esport, en particulier, constitue à la fois une vitrine idéale pour cette filière et un outil de lien social pour la jeunesse.

Avec cette nouvelle délégation, Nice se dote des moyens nécessaires pour relever ce défi et s'imposer comme La référence européenne du gaming.

Lucas Magliulo conseiller municipal de la Ville de Nice délégué à l'Esport :

Comme beaucoup de jeunes de ma génération, j'ai grandi manette en main. C'est donc tout naturellement que j'ai accepté avec enthousiasme la délégation à l'Esport que m'a confiée Christian Estrosi. Notre ville s'est déjà positionnée comme un acteur majeur de l'Esport en France, et je compte bien poursuivre sur cette lancée. Nice a su démontrer son savoir-faire dans l'organisation d'événements d'envergure, notamment à travers notre partenariat avec Webedia pour les LFL Days ces trois dernières années. La confiance renouvelée des organisateurs de l'Evo, qui ont choisi notre ville pour accueillir leur première compétition européenne en 2025, témoigne de notre capacité à attirer les plus grands événements du secteur. Cette nouvelle délégation marque une étape importante dans la reconnaissance institutionnelle de l'Esport à Nice. Je suis convaincu que notre ville, déjà résolument tournée vers l'innovation et la jeunesse, saura se positionner comme une référence nationale dans ce domaine en pleine expansion".