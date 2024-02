Esport : Nice accueille les LFL Days les 7 et 8 février 10 000 fans sont attendus au Palais Nikaia pour assister à la Ligue Française de League of Legends, la plus importante compétition esport francophone

La ville de Nice est aujourd'hui un carrefour bouillonnant de jeunesse, d'innovation et de technologie. Véritable phénomène de société, l'esport est avant tout une discipline qui mise sur l'innovation. Les LFL Days sont des journées de compétition physique de League of Legends qui rassemblent les 10 meilleures équipes francophones. Ces teams s'affrontent devant un public de 10 000 fans venus de toute la France et atteignent 21 millions de personnes dans la diffusion des matchs.

Après le succès des LFL Days à Nice en juillet dernier, qui avaient rassemblé près de 10 000 spectateurs au Palais Nikaia et des centaines de milliers en ligne, la Métropole Nice Côte d'Azur et la Région Sud, en partenariat avec l'Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur, renouvellent leur accueil de la ligue esport francophone la plus suivie.

Métropole Nice Côte d'Azur, le territoire sportif et connecté

La Métropole Nice Côte d'Azur est aujourd'hui un carrefour bouillonnant de jeunesse, d'innovation et de technologie.

Depuis 2008, Nice s'est imposée comme une terre d'accueil incontournable pour tous les événements sportifs d'envergure. Tout cela grâce à son potentiel d'hébergement, ses infrastructures de transports et son stade de référence, l'Allianz Riviera, qui offre de superbes conditions d'accueil.

Après les demi-finales du Top 14 l'an dernier, le Grand Départ du Tour de France en 2020, la Coupe du monde de football féminin en 2019 ou l'Euro 2016 et avant la finale du championnat du monde d'Iron Man dès septembre 2023, l'arrivée du Tour de France 2024 et les épreuves de football des Jeux Olympiques 2024, Nice s'est imposée comme terre d'accueil de référence pour tous les évènements sportifs majeurs.

A l'heure où la réalité virtuelle, les stades connectés -tels que l'Allianz Riviera- et l'esport sont devenus la norme pour tous les acteurs du sport - pratiquants, dirigeants, organisateurs et partenaires, - mais également pour tous ceux qui aiment le sport et qui souhaitent découvrir de nouvelles façons de vivre leur passion, la Ville de Nice souhaite continuer à développer des évènements esports tels que les LFL Days.

Innovation et accompagnement

Il y a actuellement plus de 400 start-ups sur le territoire azuréen, principalement sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur, qui, labellisé Capitale French Tech Côte d'Azur, participe à l'émulation de l'écosystème, fédère et soutient les startups dans toutes leurs phases de croissance, en s'appuyant sur un véritable Hub de l'Innovation, pépinière et incubateur d'entreprises.

Le Hub de l'innovation accueille une vingtaine de startups en permanence et accompagne la montée en puissance de l'entrepreneuriat à l'échelle du territoire.

Depuis 2012, l'incubateur métropolitain a accompagné 190 startups et a contribué à la création de 1500 emplois.

Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d'Azur, Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur :

Je salue le choix des organisateurs d'avoir une nouvelle fois fait confiance à Nice pour accueillir les LFL days. Cette troisième édition sur notre territoire sera, à n'en pas douter, encore plus impressionnante que les précédentes. Le spectacle proposé ces dernières années par les compétiteurs de la LFL, comme les supporters dans les tribunes, est la plus belle des vitrines pour l'esport français. Je sais que les Niçoises et les Niçois seront cette fois encore au rendez-vous de cet événement majeur qui réunira plus de 10 000 fans de toute la France et même au-delà, puisque le championnat français de League of Legends sera également retransmis sur Twitch, la plus importante plateforme de vidéo en direct.

Cela démontre, une fois de plus, l'attractivité de Nice et sa capacité à accueillir des événements innovants de renommée internationale mais aussi le lien qui s'est forgé année après année entre les fans d'esport et la capitale azuréenne. C'est une nouvelle preuve, s'il en fallait, de l'identité dynamique de notre territoire et du caractère avant-gardiste de notre smart city dans laquelle les compétitions d'esport ont toute leur place. C'est l'occasion d'attirer des fans, mais aussi des entreprises, de créer des emplois et d'accueillir des formations en lien avec l'industrie du jeu vidéo et de l'esport, telle que l'école Isart Digital qui a ouvert ses portes à Nice à la rentrée de septembre 2023, et qui va fonctionner comme un véritable levier pour nous aider à structurer une ambitieuse filière jeu vidéo."

