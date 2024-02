Festival Villette eSport 2024 du 23 au 25 février 2024 à la Cité des sciences et de l'industrie

Villette eSport, le festival d'eSport créé par la Cité des sciences et de l'industrie, revient du 23 au 25 février prochains pour sa deuxième édition.

Tournois, séances de jeu, ateliers, tables rondes... Durant trois jours, la Cité des sciences et de l'industrie devient la maison de l'eSport avec une programmation pour toutes et tous, des joueuses et joueurs professionnels aux curieux de tous âges.

Ce projet a été labellisé par Paris 2024 dans le cadre de l'Olympiade Culturelle.

Des compétitions pour se mesurer aux meilleurs

Durant le week-end, un tournoi "major" de Super Smash Bros réunira certains des meilleurs joueurs venus du monde entier.

En parallèle seront proposés des tournois (gratuits, sur inscription) sur Tekken 8, Street Fighter 6, Granblue Fantasy versus Rising, Mortal Kombat 1 ou encore Under night in-birth II. Ils permettront au public, amateur ou confirmé, de se mesurer à des joueurs professionnels renommés, comme Kayane ou RZA. En simultané, des animations sur Just Dance et une carte blanche à Adyboo avec des invités surprises rythmeront les journées. Des tournois Rocket League ou OverWatch seront également proposés.

À la découverte de l'eSport

Le festival proposera aux visiteurs de la Cité d'aller à la rencontre de celles et ceux qui participent à l'évolution de l'univers vidéoludique grâce à la présence de stands d'associations de jeux vidéo et à de nombreuses animations.

Au programme, notamment, des masterclass (de la création de jeu à l'analyse des performances, en passant par l'art du "cast" notamment féminin) et un Focus jeux vidéo consacré à la pratique du speedrun avec le joueur 1TLAU, spécialiste de la discipline.

Le programme détaillé du festival Villette eSport est à retrouver ici.