Abena Tournaments : L'association Afrogameuses lance le premier tournoi 100% féminin et afro-caribéen sur Tekken 8 Des qualifications ultra-marines, nationales et une finale sur la scène la Gamers Assembly 2024, à Poitiers

Afrogameuses, association qui oeuvre pour plus de diversité et de mixité dans le jeu vidéo depuis 2020, lance Abena Tournaments, des tournois 100% féminins et 100% afro-caribéens dont les finales se dérouleront lors de la Gamers Assembly (28 mars au 1er avril à Poitiers). Avec une première compétition orientée versus fighting sur Tekken 8, l'événement Abena Tournaments a été conçu comme tremplin pour les joueuses prometteuses et prochains talents amenés à investir différents tournois de la scène esportive nationale et internationale. Une volonté de réduire les freins à l'accès des femmes à la scène compétitive, à l'entraînement et à leur intégration dans des structures et événements historiquement masculins.

Pourquoi un tournoi centré sur les femmes afro-caribéennes ?

Depuis la création de l'association en 2020, la question de la pratique compétitive a toujours été au coeur de ses missions, avec comme principales ambitions de motiver et accompagner les membres, et plus largement :

Encourager la professionnalisation des femmes racisées dans l'esport, qu'importe le type de jeu et de tournoi

Susciter des vocations auprès de tous les publics féminins, notamment auprès des plus jeunes

Emerveiller et créer des opportunités dans un environnement plus mixte et diversifié

Chose faite avec la structuration du pôle Esport d'Afrogameuses et la création des Abena Tournaments. Réalisé en collaboration avec Fight Forward, structure accompagnant et intégrant les femmes dans l'esport et avec le parrainage de SAGES (Services for Africa Gaming & Esports) et l'Institut Français, le tournoi va opposer plusieurs joueuses de la diaspora afro-caribéenne sur le jeu de combat Tekken 8.

Le tournoi : un tremplin vers la scène esportive nationale et internationale

Abena Tournaments est la suite logique des Swahili Esports Champions, premier tournoi 100% féminin et africain sur Tekken 7, qui a rassemblé 8 joueuses de différents pays africains à Nairobi au Kenya en novembre 2023 et couronné Tsiaro, QueenArrow, Fable et BlvckVngel.

Les 4 meilleures joueuses françaises (Hexagone + Outre-mer) du réseau Afrogameuses sélectionnées lors des qualifications des 18 février et 3 mars, affronteront ainsi les 4 meilleures joueuses du Swahili Esports Champions, lors de la Gamers Assembly, premier événement esport en France.

Jeu : Tekken 8

Public : Joueuses d'origine africaine ou caribéenne résidant en France métropolitaine et dans les caraïbes

Lieu : Gamers Assembly, Poitiers, France

Phase de qualifications à distance : 18 février 2024 (Outre-mer) et 3 mars 2024 (Hexagone)

Guadeloupe en partenariat avec Giga Games - 18 février : inscriptions

Martinique en partenariat avec Rising Opossum - 18 février : inscriptions

Hexagone - 3 mars : inscriptions

Phase finale en présentiel : Du 28 mars au 2 avril 2024 durant la Gamers Assembly

Frais de participation : gratuit

Récompenses et Cashprize : la cagnotte est répartie de manière à encourager un jeu compétitif et stratégique, tout en attirant de nouveaux talents qui pourraient voir dans l'esport une carrière viable :

1ère place : 1 000€ et une place au Mix Up Lyon 2024

2ème place : 700€

3ème place : 400€

Afrogameuses mène tout au long de l'année diverses actions pour favoriser l'insertion des minorités dans le jeu vidéo, à travers des événements grand public et des actions de sensibilisation auprès des professionnel-les de l'industrie.

Abena Tournaments reçoit également le soutien de Women in Games France Esport, Tekken France et Game'Her.