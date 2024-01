5e édition du salon Indie Game Lyon Samedi 24 février 2024 de 14h à 23h - CCVA de Villeurbanne, 234 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne - Entrée à prix libre

Organisé par AOA Prod, le salon Indie Game Lyon a pour vocation de promouvoir la scène indépendante du jeu vidéo.

Phénomène culturel et économique en plein essor, les studios de jeux vidéo indépendants ne cessent de fleurir en France et dans le monde entier. Grâce aux avancées technologiques accessibles à tous, de nombreux outils gratuits facilitent le développement et la production. Grâce aux nouvelles formes de financement, il devient possible d'obtenir l'indépendance financière plus facilement. Grâce à la dématérialisation de la distribution, il devient possible d'être sur le marché en s'émancipant de grands éditeurs…

Lyon et le bassin Lyonnais occupent, et ce depuis les années 1980, une place majeure dans l'industrie du jeu vidéo hexagonal, qu'il s'agisse de ses grosses productions ou de sa scène indépendante. Notre salon se propose de réunir cette communauté le temps d'une journée ! C'est aussi l'occasion de faire découvrir au grand public l'envers du décors.

Indie Game Lyon est Le salon où les indépendants·tes peuvent venir présenter leur projet de jeu vidéo : parce qu'ielles sont en train de le créer et veulent le faire tester, parce qu'ielles souhaitent le faire davantage connaître au grand public, pour le plaisir de pouvoir présenter leurs créations et échanger avec des professionnels·lles.

Une trentaine d'exposants·es seront présents, dans un esprit d'échange et de partage d'expérience, répartis sur près de 550m². 900 visiteurs·euses sont attendus.

Parce que le jeu vidéo indépendant est aussi propice aux réflexions, le coeur du programme est composé de trois tables rondes réparties sur la journée. Elles se déroulent dans la salle de spectacle, juste au-dessus de la salle des stands exposants. Elles permettent d'échanger autour de sujets liés au jeu vidéo avec des invités·ées de qualité.

Le reste du programme tente de mettre en avant les acteurs·rices du jeu vidéo indépendant dans des partenariats riches et divers : conférences professionnelles, tournois, atelier de création de musique, atelier de découverte, radio hors les murs, présentations de studios sont des exemples de ce qui a pu se produire durant les précédentes éditions. La programmation s'achève en fin de journée par notre traditionnel quiz fait maison sur le jeu indé !

Indie Game Lyon s'adresse à la fois au grand public, friand de jeux vidéo ou simplement curieux, mais également aux professionnels·lles du secteur désireux·euses de faire des rencontres et échanger autour de leurs projets.

La précédente édition avait réuni près de 850 visiteurs·euses. On vous attend encore nombreux·ses pour ce samedi 24 février 2024 !

Programme

Salle de spectacle

15h00 : table ronde 1 "Contrôleurs alternatifs : et si on jouait autrement ?"

Intervenants·tes : Emilie Breslavetz (game designer, artiste ludique), Chloé Desmoineaux (artiste et créateur·ice de jeux vidéo à contrôleurs alternatifs) et Henri Morawski (Random Bazar, diffuseur de jeu vidéo à contrôleurs alternatifs).

Modération : Simon Bachelier (producer).

Intervenants·tes : Emilie Breslavetz (game designer, artiste ludique), Chloé Desmoineaux (artiste et créateur·ice de jeux vidéo à contrôleurs alternatifs) et Henri Morawski (Random Bazar, diffuseur de jeu vidéo à contrôleurs alternatifs). Modération : Simon Bachelier (producer). 16h30 : conférence "L'animation dans Sifu"

Avec Kévin Roger (directeur de l'animation chez Sloclap) et Maxime Blondeel (animateur et superviseur de l'animation chez Sloclap).

Avec Kévin Roger (directeur de l'animation chez Sloclap) et Maxime Blondeel (animateur et superviseur de l'animation chez Sloclap). 17h45 : table ronde 2 "Le jeu vidéo : objet culturel que l'on s'approprie."

Intervenants·tes : Anna Rivière (doctorante, analyste des usages des jeux vidéo), Fanny Barnabé (postdoctorante, étude du jeu vidéo comme objet culturel), Jean-Michel Gourmelon (programmeur, moddeur) et Bloupeuh (speedrunneuse, co-fondatrice de Fast & Fabulous).

Modération : Khryos (streamer, vidéaste, créateur de l'émission #GLHF).

Intervenants·tes : Anna Rivière (doctorante, analyste des usages des jeux vidéo), Fanny Barnabé (postdoctorante, étude du jeu vidéo comme objet culturel), Jean-Michel Gourmelon (programmeur, moddeur) et Bloupeuh (speedrunneuse, co-fondatrice de Fast & Fabulous). Modération : Khryos (streamer, vidéaste, créateur de l'émission #GLHF). 19h15 : table ronde 3 "Gaming et luttes : les événements caritatifs de streaming."

Intervenants·tes : Lixiviatio (streameuse, organisatrice de Et Ta Cause), Jarmou (comédienne, speedrunneuse, streameuse), Chachamaxx (animateur, commentateur, LeFrenchRestream) et Pauline Mila-Alonso (organisatrice du Telethon Gaming X Quest).

Modération : Esteban Grine (docteur en game studies, chercheur, chroniqueur).

Scène de la salle de bal

14h30 : animation "Combat d'épée : jeu vidéo vs réalité"

Animé par Benjamin de la chaîne Youtube Entrer en lice et l'instructeur Gabriel Tardio.

Animé par Benjamin de la chaîne Youtube Entrer en lice et l'instructeur Gabriel Tardio. 15h30 : Atelier découverte du speedrun.

Animé par Bloupeuh.

Animé par Bloupeuh. 16h30 : enregistrement du Podcast Among Meufs.

Animé par Quineapple, avec Deetz, Kithory, Alice Rage et LiseF.

Animé par Quineapple, avec Deetz, Kithory, Alice Rage et LiseF. 19h30 : animation "Combat d'épée : jeu vidéo vs réalité"

Animé par Benjamin de la chaîne Youtube Entrer en lice et l'instructeur Gabriel Tardio.

Animé par Benjamin de la chaîne Youtube Entrer en lice et l'instructeur Gabriel Tardio. 20h30 : Quiz

Par Yannick de l'équipe d'organisation du salon Indie Game Lyon.

Par Yannick de l'équipe d'organisation du salon Indie Game Lyon. 22h00 : Set musical

Par 2080, compositeur de musique electro chiptune.

Salle de bal

550m2 dédiés aux exposants

Des stands tenus par des studios et des développeurs·euses indépendants·es permettront de tester leurs productions tout au long de la journée !

Des créateurs·rices présents·es également pour découvrir leurs travaux.

Un corner dédié à des associations qui animeront des ateliers et répondront aux questions des visiteurs·euses.

Exposants

Jeux vidéo

Amanclo Video Games - The Green Room Experiment (épisode 2)

Arpentor Studio - Dawnmaker

Badger Games - Neon Dash Tales

Bevel Bakery - Sclash

Chaotic Games - Seth

Charly Piva - Time Warp Infinite

Chromatic Room - Fall of the Mist

Clément Jacquelin - Another Door

Fast Gnomes And Furious - Exploding Pandas

Goloso Games - Pixel Time's Paradox

Gravity Studio - Monolit

Guilloteam - Midnight Blood Rush

Herweins - The Bullet Hopper

Jonas & Jasper - Surmount

Kalinarm - Linkito

Karava Jgames - Maelström Legacy : Le Mystère Tesla

L'équipe Ex Decreto - Ex Decreto

Lucid Factory - Inu : Loas'Fate

MGGS - Snow Barrel

N130 - Semmelweis

Obelisk Studio - Ghostland Yard

OOM-Games - Virus Survivor

Opal Grave Games - Dissimilar

Playing Paradigms - Dolos

Prismalice - Esperia ~Uprising of the Scarlet Witch~

Red Rabbit - Lifelong

Remnant Games Studio - The Explorator

Ryseup Studios - Roboquest

Sharuu Games - Flex Riders

Sylvain Seccia - seccia.dev

Team Sans Logique - Sans Logique

Videoludid - Randomice

Vincent Paquin - Six Legends

Yolwoocle & Gouspourd - Birds With Guns / Bugscraper

Créateurs·ices

Da-dam

Kelyn - Pixel Factory

Enzo Cavalier et son jeu de rôle Polskar, le jeu d'expéditions

Mais aussi

Association Game Only

Association Lyon Game Dev

Le média La Guerre des Gameurs

Le syndicat des travailleurs·euses du jeu vidéo

Infos pratiques

Samedi 24 février 2024 de 14h à 23h.

CCVA de Villeurbanne, 234 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne.

Métro A, arrêt Flachet.

Accessible aux PMR.

Evénement à prix Libre, en soutien à Indie Game Lyon et à l'association AOA Prod.

Plus d'informations sur le site officiel