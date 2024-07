Le CIO annonce que les Jeux Olympiques de l'e-sport seront organisés au Royaume d'Arabie saoudite

Le Comité International Olympique (CIO) a annoncé le 12 juillet s'être associé au Comité National Olympique (CNO) saoudien pour organiser les premiers Jeux Olympiques de l'e-sport en 2025 au Royaume d'Arabie saoudite. Cette nouvelle inédite fait suite à l'annonce faite récemment par le CIO selon laquelle la commission exécutive du CIO avait proposé la création de Jeux Olympiques de l'e-sport. La proposition sera présentée à la Session du CIO, qui se tiendra à la veille des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le partenariat entre le CIO et le CNO saoudien durera 12 ans et des Jeux Olympiques de l'e-sport seront organisés régulièrement.

Nous avons beaucoup de chance de pouvoir travailler avec le CNO saoudien sur les Jeux Olympiques de l'e-sport, car il possède une grande expertise - pour ne pas dire unique - dans ce domaine avec toutes ses parties prenantes. Les Jeux Olympiques de l'e-sport bénéficieront grandement de cette expérience ",

a indiqué Thomas Bach, président du CIO.

"En nous associant au CNO saoudien, nous avons également veillé à ce que les valeurs olympiques soient respectées, notamment en ce qui concerne les titres des jeux au programme, la promotion de l'égalité des genres et l'engagement auprès du jeune public, lequel est friand d'e-sport."

SAR le Prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministre des Sports et président du Comité olympique et paralympique d'Arabie saoudite, a déclaré :

L'Arabie saoudite est extrêmement enthousiaste à l'idée de s'associer au CIO et de contribuer à l'avènement d'une ère totalement nouvelle pour le sport international. Nous pensons que participer aux Jeux Olympiques est l'un des plus grands honneurs qu'un athlète puisse recevoir. Et nous sommes fiers de contribuer à écrire un nouveau chapitre de l'histoire olympique qui peut inspirer de nouveaux rêves et de nouvelles ambitions à des millions d'athlètes dans le monde entier.

En tant que tout premiers Jeux Olympiques de l'e-sport, il y a évidemment encore beaucoup à prendre en considération et à planifier avec le CIO, mais nous nous engageons à organiser un événement spécial qui respecte et célèbre les valeurs olympiques tout en saisissant audacieusement l'élan pour faire avancer l'e-sport avec la plateforme internationale que le sport et ses athlètes méritent. Le monde entier sera invité à se joindre à nous en 2025 pour célébrer ensemble ce moment.

Nous sommes une nation jeune, avec plus de 23 millions de joueurs, qui embrasse l'avenir avec de nouvelles idées et de nouveaux partenariats. Avec le soutien de Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince héritier et Premier ministre, notre Royaume est devenu un carrefour mondial de l'e-sport professionnel. Accueillir cet événement est le résultat d'un passé riche, d'un présent passionnant et d'un avenir prometteur pour l'industrie dans le Royaume. Il s'agit d'une nouvelle étape naturelle pour nos jeunes athlètes, notre pays et la communauté mondiale de l'e-sport."

Ce partenariat intervient à un moment où le sport dans son ensemble connaît une forte croissance en Arabie saoudite, et est motivé par la transformation sociale et économique du pays dans le cadre de "Vision 2030". Depuis 2018, le Royaume s'est vu confier l'organisation de quelques-uns des plus grands événements sportifs mondiaux, accueillant ainsi plus de 100 compétitions internationales masculines et féminines, notamment dans les domaines de l'e-sport, du football, des sports mécaniques, du tennis, des sports équestres et du golf, attirant plus de 2,6 millions de fans.

En conséquence, le sport fait de plus en plus partie de la vie quotidienne des Saoudiens, à tous les niveaux, de l'amateur à l'élite. Le taux de participation aux activités sportives a plus que triplé depuis 2015, pour atteindre près de 50 % de la population du pays. Le nombre de fédérations sportives a également été multiplié par trois au cours de cette période, passant de 32 à 98, la Fédération saoudienne de l'e-sport étant un exemple de la croissance en cours. Pas moins de 67 % de la population saoudienne se considèrent comme des joueurs, et un nombre croissant de joueurs professionnels d'e-sport (100 à l'heure actuelle) poursuivent une carrière à plein temps.

Le sport féminin, en particulier, a connu un développement rapide, et près de la moitié des 23 millions de joueurs du Royaume sont des femmes. Il y a aujourd'hui plus de 330 000 athlètes féminines inscrites et près de 40 équipes nationales féminines qui participent à des compétitions internationales. Le sport de masse est également en plein essor, les activités physiques et sportives faisant partie intégrante du programme scolaire pour toutes les filles, comme en témoignent les 70 000 écolières qui jouent chaque semaine dans la ligue de football scolaire. Outre la pratique du sport, les réformes réglementaires garantissent une représentation féminine au sein des conseils d'administration de toutes les fédérations sportives. Plus de 100 femmes ont ainsi été nommées, dont sept présidentes de fédérations. Par ailleurs, tous les athlètes, hommes et femmes, reçoivent exactement le même niveau de rémunération lorsqu'ils jouent pour leur équipe nationale.

La Princesse Reema Bandar Al-Saud, membre du CIO, membre du conseil d'administration du Comité olympique et paralympique d'Arabie saoudite et présidente du comité des femmes, a déclaré :

Il est très intéressant d'observer la tendance à la participation croissante des femmes dans l'e-sport. J'ai eu l'honneur de travailler en faveur de l'autonomisation des femmes dans le sport et dans la société dans son ensemble dans le cadre de"Vision 2030", et sous la direction de SAR le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince héritier et Premier ministre, et j'ai pu voir de moi-même l'impact positif considérable du sport pour les femmes et les jeunes filles. J'attends avec impatience les Jeux Olympiques de l'e-sport, qui seront l'occasion d'accroître la participation des femmes du monde entier dans un espace sûr et inclusif."

Le président Thomas Bach a déclaré pour sa part :

Le comité des femmes, placé sous la direction de la Princesse Reema Bandar Al-Saud, membre du CIO, a joué un rôle essentiel dans la promotion du sport féminin en Arabie saoudite. Ses membres ont travaillé en étroite collaboration avec le CNO saoudien pour réaliser ces progrès. Leur soutien pour faire également progresser la participation des femmes dans l'e-sport est un engagement précieux. Nous nous réjouissons de notre coopération."

Suite à l'annonce d'aujourd'hui, et à la décision qui sera prise par la Session du CIO, le travail commencera par la sélection d'une ville et d'un site pour la première édition des Jeux Olympiques de l'e-sport, ainsi que par l'élaboration d'un calendrier précis de l'événement, des titres à inclure, du processus de qualification pour les joueurs et d'autres détails.

Le CIO a indiqué que les Fédérations Internationales qui ont déjà lancé une version électronique de leur sport pouvant être incluse dans les Jeux Olympiques de l'e-sport seront les premières à s'associer. Il en sera de même pour les Comités Nationaux Olympiques qui incluent déjà l'e-sport dans leurs activités.

Par ailleurs, le CIO devra créer en son sein une structure spécialisée entièrement nouvelle, clairement séparée du modèle organisationnel et financier des Jeux Olympiques. Afin de répondre à la nature spécifique des Jeux Olympiques de l'e-sport, le CIO devra également adopter une approche différente en ce qui concerne le financement et l'organisation de ces Jeux.