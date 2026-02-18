Trophée FLIP Jeux-Vidéo 2026 : inscription avant le 15 avril

Le FLIP, Festival Ludique International de Parthenay, propose chaque été un concours gratuit à l'attention des créateurs indépendants de jeux-vidéo : le "Trophée FLIP Jeux-Vidéo".

Le concours est entièrement gratuit : pour vous s'inscrire c'est par ici.

Première phase, les inscriptions

La date de limite d'inscription est le 15 avril 2026, pour compléter votre candidature il vous faudra :

une vidéo de démonstration ou un teaser du jeu

compléter le dossier de candidature en ligne

Le jeu proposé peut être terminé, en cours de développement, ou même en phase de prototypage tant qu'un niveau complet peut être présenté en juillet sur le festival.

Seconde phase, les nominations

A l'issue des sélections sur dossier, 6 équipes sont nominées par un jury de professionnels.

Les équipes retenues seront alors invitées du 16 au 18 juillet 2026 à Parthenay à faire découvrir leur jeu-vidéo au public et au jury.

L'hébergement et la restauration seront offerts aux équipes nominées, un espace d'animation sera à disposition pour présenter les jeux.

Troisième phase, la consécration

Le samedi 18 juillet, en fin de journée, une cérémonie officielle de remise des prix récompense sur scène deux lauréats avec : le prix du public, le prix du jury.

Le festival est un excellent espace de visibilité et de tests car il accueille plus de 200 000 festivaliers qui auront ainsi l'occasion de découvrir vos créations, et de voter aux côtés du jury pour les meilleures des meilleures ! Pour en savoir plus sur le FLIP n'hésitez pas à consulter le dossier de presse.

Enfin, que vous prétendiez ou non au concours, vous pouvez aussi présenter vos jeux au public sur l'espace multimédia, sur tout ou partie du festival, du 8 au 19 juillet 2026.

