Rétrospective 2025 de l'Epic Games Store Evolution vers une boutique multiplateforme

Les équipes d'Epic Games ont publié la rétrospective de l'année 2025 de l'Epic Games Store, mettant en avant les accomplissements atteints au cours de l'année et la manière dont ces efforts positionnent Epic Games pour 2026 et au-delà.

Les dépenses des joueurs sur les jeux tiers ont atteint un niveau record de 400 millions de dollars sur l'Epic Games Store, soit une augmentation de 57 % qui souligne l'importance que nous accordons à la réussite de nos partenaires développeurs. Les joueurs passent également plus de temps sur les jeux tiers : ceux-ci ont représenté 2,78 milliards d'heures, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2024.

L'Epic Games Store a atteint un nouveau record historique de 78 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur PC en décembre, soit une augmentation de 6 % par rapport à 2024. Le nombre total de joueurs sur PC a dépassé les 317 millions, tandis que le nombre de comptes Epic multiplateformes est passé de 898 millions en 2024 à 972 millions, reflétant l'expansion continue sur PC, mobile et l'écosystème Epic au sens large.

L'année dernière, notre programme de jeux gratuits a continué d'aider les joueurs à découvrir leur prochain jeu préféré. 100 jeux ont été offerts, et les joueurs ont téléchargé 662 millions de jeux gratuits, pour une valeur totale de 2 316 dollars par joueur. Bien que gratuits sur la boutique Epic Games, plus de 77 % des jeux ont établi un record historique de connexions simultanées sur la boutique, et ont même connu une augmentation de 40 % du nombre de connexions simultanées sur Steam. Nous nous sommes également attachés à élargir notre offre sur PC, Mac, iOS et Android, tout en proposant de nouveaux outils et fonctionnalités utiles aux joueurs et aux développeurs. Cela comprenait une mise à jour majeure de notre modèle de partage des revenus (les développeurs conservent 100 % de leur premier million de dollars de revenus nets annuels par produit) et de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer l'expérience des joueurs, notamment un gestionnaire de téléchargement, la fonction "Gifting" et un chat textuel uniformisé dans tout l'écosystème Epic via l'application Epic Games. Nous avons également lancé l'application Epic Games, qui offre une expérience de chat textuel uniformisée et une authentification à deux facteurs.

Cette année, l'Epic Games Store se concentre sur la mise à disposition de fonctionnalités demandées depuis longtemps et sur des améliorations plus approfondies de la plateforme. Epic Games est en train de reconstruire l'architecture sous-jacente du launcheur afin d'offrir des performances plus rapides, une plus grande stabilité et de nouvelles fonctionnalités pour les joueurs, notamment des fonctionnalités sociales telles que de nouveaux espaces communautaires, un chat vocal, des parties indépendantes des jeux, des profils de joueurs et bien plus encore. Epic Games lance également un programme visant à aider les développeurs à vendre davantage de jeux sur l'Epic Games Store en tirant parti de la puissance marketing de Fortnite.