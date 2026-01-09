Detroit : Become Human dépasse les 15 millions d'exemplaires vendus dans le monde Quantic Dream franchit une nouvelle étape importante avec sa communauté

Quantic Dream fête une nouvelle étape importante pour Detroit : Become Human, qui a désormais dépassé les 15 millions d'exemplaires vendus dans le monde sur PlayStation 4 et PC, confirmant ainsi l'impact durable du titre. Grâce à un mélange unique entre narration cinématographique et liberté de choix offerte au joueur, le jeu a contribué à redéfinir les attentes en matière d'expériences narratives, réaffirmant ainsi la vision créative de Quantic Dream et son engagement de longue date à créer des oeuvres interactives riches en émotions et en sens.

Detroit : Become Human plonge les joueurs dans un monde futuriste où la technologie a tellement progressé que les androïdes humanoïdes sont omniprésents. Ils parlent, bougent et se comportent comme des êtres humains, mais restent des machines conçues pour servir, jusqu'à ce qu'ils prennent conscience d'eux-mêmes et commencent à remettre en question la nature même de leur existence.

Depuis sa sortie en mai 2018, les puissants arcs narratifs, les décisions aux enjeux élevés et la trame narrative complexe du jeu ont captivé les joueurs et les critiques du monde entier.

Plus de sept ans après sa sortie, Detroit : Become Human continue de trouver un écho auprès du public, rassemblant toujours plus de joueurs à travers le monde",

a déclaré David Cage, président et scénariste/réalisateur chez Quantic Dream.

"Ce qui a commencé comme une réflexion sur le choix, l'empathie et l'humanité est devenu un voyage partagé par des dizaines de millions de joueurs. Cette étape importante appartient à la communauté qui a cru en son histoire et l'a fait avancer, et tout le monde au studio est profondément reconnaissant pour son soutien continu."

Cette nouvelle étape importante souligne la résonance émotionnelle et l'impact culturel durable de Detroit : Become Human",

a déclaré Guillaume de Fondaumière, PDG et directeur de l'édition chez Quantic Dream.

"Le succès continu du jeu sur toutes les plateformes, toutes les générations et tous les continents témoigne de la puissance des histoires qui placent les joueurs au coeur de l'expérience, les invitant non seulement à jouer, mais aussi à réfléchir, à s'interroger et à s'engager longtemps après le générique."