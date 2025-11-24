Battlefield 6 et la Switch 2 dopent le marché du jeu vidéo aux USA Notes sur le marché américain des jeux vidéo par Mat Piscatella, directeur senior jeux vidéo chez Circana

Selon le dernier rapport de Circana sur les jeux vidéo, Battlefield 6, les contenus mobiles et la console Switch 2 ont contribué à porter les dépenses prévues aux Etats-Unis en matière de matériel, de contenus et d'accessoires de jeux vidéo à 4,9 milliards de dollars en octobre 2025, soit une augmentation de 3 % par rapport à l'année dernière.

Principaux enseignements d'octobre 2025

Battlefield 6 a fait ses débuts en tant que jeu le plus vendu de l'année, devenant le titre le plus vendu de l'histoire de la franchise, et a généré le chiffre d'affaires mensuel le plus élevé de tous les jeux vidéo depuis trois ans.

En ce qui concerne le contenu mobile, Sensor Tower rapporte que les 10 jeux les plus vendus aux Etats-Unis en octobre et leur classement par rapport à septembre sont les suivants : Monopoly Go ! , Royal Match, Last War : Survival, Candy Crush Saga, Clash Royale, Kingshot, Gossip Harbor (+1), Royal Kingdom (+1) Whiteout Survival (-2) et Township.

La Nintendo Switch 2 s'est vendue à 328 000 unités en octobre. Elle devance de 68 % le rythme des ventes de la Nintendo Switch originale et de 3 % le précédent record de la PlayStation 4.

Dépenses totales prévues sur le marché américain - Tendance mensuelle

Tendance des dépenses de consommation, en milliards de dollars américains

Consulter le rapport complet (PDF en anglais - 7 pages)