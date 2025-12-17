L'Autorité de la concurrence publie une étude sur l'impact énergétique et environnemental de l'IA

L'Autorité de la concurrence a publié le 17 décembre 2025 une étude consacrée aux enjeux concurrentiels liés à l'impact énergétique et environnemental de l'intelligence artificielle. Ce travail s'inscrit dans la continuité de son avis de 2024 sur l'IA générative et vise à éclairer les effets de la montée en puissance de ces technologies sur les marchés de l'énergie, des infrastructures numériques et de l'innovation.

L'étude met en évidence la forte croissance de la consommation électrique des centres de données, amplifiée par le développement de l'IA, ainsi que les pressions accrues exercées sur d'autres ressources stratégiques telles que l'eau, les métaux rares ou le foncier. Selon les projections évoquées, la consommation des centres de données pourrait plus que doubler à l'horizon 2030, avec des impacts significatifs à l'échelle locale.

Au-delà du constat environnemental, l'Autorité analyse les risques concurrentiels associés à l'accès à l'énergie, aux incertitudes sur les prix de l'électricité et aux stratégies d'approvisionnement mises en oeuvre par les grands acteurs du numérique. Elle souligne également l'émergence de la frugalité de l'IA comme nouveau paramètre de concurrence, susceptible de favoriser l'innovation et l'entrée de nouveaux acteurs, à condition que des pratiques anticoncurrentielles ne viennent pas en limiter les effets.

Enfin, l'étude insiste sur le rôle central de la standardisation et de la transparence des données environnementales, indispensables pour garantir une concurrence équitable et éviter les distorsions liées à l'asymétrie d'information.

Télécharger l'étude complète (PDF - 34 pages - 3,52 Mo)