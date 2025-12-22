Nous avons réparé les recommandations Steam de prix régionaux Arrêtez d'arnaquer les joueurs polonais

Les recommandations de prix régionaux de Steam sont cassées. On ne s'était même pas rendu compte à quel point avant de lire la dernière newsletter du GDCo et plusieurs autres articles sur le sujet. Du coup, on a fait une pause dans nos analyses habituelles pour régler ce problème.

S'appuyer sur les prix régionaux Steam, c'est comme utiliser un filtre à eau dont la cartouche n'a pas été changée depuis longtemps : on a l'impression de faire les choses bien, mais en réalité ça vous nuit. Et ici la cartouche a trois ans, beurk !

Pourquoi les recos Steam sont cassées ?

Les recommandations de Steam n'ont pas été mises à jour depuis 2022. En big 2025, c'est aberrant. Cela donne des situations totalement absurdes. Par exemple, les joueurs polonais (2,3 % du trafic Steam) paient 26 % de plus que les Américains pour le même jeu, alors que leur revenu médian est deux fois plus faible.

À l'inverse, certains pays plus riches se retrouvent à payer moins qu'ils ne le devraient. Les joueurs australiens par exemple bénéficient d'une sorte de réduction permanente de 5 % du fait des recommandations actuelles.

Pourquoi c'est important de les réparer ?

Pourquoi se soucier du fait que la tarification régionale soit "injuste" pour certains pays ? Soyons clairs : adapter les prix aux réalités économiques locales, ce n'est pas de la charité. C'est avant tout une question de profits.

En suivant les recommandations actuelles de Steam, vous risquez de perdre de l'argent en :

Faisant sur-payer votre jeu, ce qui pousse certains joueurs vers les marchés gris ou autres loisirs (ex : la Pologne).

Faisant sous-payer votre jeu, ce qui vous fait perdre des revenus (ex : l'Australie).

C'est assez fou qu'un outil aussi critique pour le succès d'un jeu - et que les devs utilisent souvent sans se poser de questions - soit à ce point à la ramasse. Steam mérite des applaudissements pour avoir initialement proposé cet outil de pricing régional (ils n'étaient pas obligés), mais son absence de mise à jour fait aujourd'hui perdre de l'argent aux studios et frustre les joueurs.

La solution

Pour régler ce problème, on a développé cet outil :

Better Steam Regional Pricing

Vous entrez simplement votre prix USD, et l'outil génère des prix régionaux à partir de données économiques à jour. Ensuite, vous exportez un fichier CSV qui est directement importable dans Steamworks.

Attention, si votre jeu est déjà en ligne, deux règles Steam sont à garder en tête :



1. Impossible de changer un prix pendant une promotion en cours ou planifiée.

2. Si une seule devise augmente, vous devez attendre 30 jours avant d'appliquer une promo.



Si votre jeu n'est pas encore sorti, aucune de ces contraintes ne s'applique. Importez le CSV, et c'est réglé.

Et voilà, c'est tout. Si vous voulez en savoir plus le raisonnement et la méthode derrière tout ça, lisez la suite.

C'est quoi la tarification régionale ?

La tarification régionale, ce n'est pas juste convertir les prix en monnaie locale, c'est les adapter.

Un jeu à 12 $ aux Etats-Unis, où le revenu médian quotidien tourne autour de 70 $, ne peut pas être vendu 63 BRL au Brésil (conversion directe), où le revenu médian quotidien est de 84 BRL.

Comment gérer ça ? En fait, Steam était sur la bonne piste :

Plutôt que de simplement indexer les prix sur les taux de change, notre processus s'appuie aussi sur la parité de pouvoir d'achat, les indices des prix à la consommation, etc. Et pour les jeux sur Steam, on regarde plus spécifiquement les achats de divertissement." - Steam

Donc nous allons faire pareil. Mais comment connaître le coût réel de la vie dans chaque pays ?

La Parité de Pouvoir d'Achat (PPP)

L'objectif est de fixer des prix qui reflètent le même pouvoir d'achat dans chaque pays. Il faut donc trouver un prix brésilien qui soit perçu comme équivalent au prix américain, c'est-à-dire qu'il représente à peu près la même quantité de biens que les gens peuvent acheter. A titre d'exemple, 12 $ permettent d'acheter un billet de cinéma dans une banlieue moyenne américaine, là où cela coûte seulement 5 $ dans le centre de São Paulo, la plus grande ville du Brésil [1]. En d'autres termes, on veut ajuster le prix pour que l'effort financier soit comparable.

Evidemment, faire ça soi-même peut être chronophage. Heureusement, les organismes statistiques font déjà ce travail pour nous. Ils suivent l'évolution des prix de paniers de biens représentatifs pour effectuer des comparaisons internationales, et le Fonds monétaire international (FMI) compile toutes ces données dans ce qu'on appelle un taux de conversion de parité de pouvoir d'achat (PPA) [2].

Selon ces données, 1 dollar US achète la même chose que 2,55 réals brésiliens (en équivalent pouvoir d'achat). Donc si votre jeu coûte 12 $ aux Etats-Unis, il devrait coûter environ 12 x 2,55 = 30,6 BRL - soit un peu moins de 6,3 $ [3].

Notre outil automatise tout le processus et fournit les prix à jour pour toutes les régions Steam.

À titre d'information, soyez conscients que la tarification régionale comporte intrinsèquement le risque que certains exploitent les prix plus bas dans certaines régions. Cependant, cela ne doit pas vous décourager d'adopter une bonne stratégie de tarification régionale.

Nous proposons également une fonctionnalité exclusive : vous pouvez fixer vos prix en utilisant la même stratégie de tarification régionale que Netflix, une entreprise multimilliardaire qui a probablement consacré beaucoup plus de temps que vous et nous à ce problème. En utilisant les différences de prix régionaux de Netflix pour son forfait standard, nous calculons un taux de conversion implicite (similaire au célèbre indice Big Mac de The Economist) que vous pouvez utiliser pour fixer votre prix. Il est mis à jour tous les mois. Pensez-y : vous avez accès gratuitement à la stratégie tarifaire de Netflix !

Problème réglé ?

Malheureusement non. Steam a fait un choix discutable qui est d'avoir regroupé plusieurs pays sous un prix unique. Cette approche "taille unique" ignore complètement les disparités géographiques.

Pour les pays de l'Union européenne (UE), les développeurs sont obligés de fixer un prix unique en euros (même pour les pays qui n'utilisent pas l'euro, comme le Danemark). Par conséquent, cette tarification unifiée ne tient pas compte des différences importantes de pouvoir d'achat entre les pays. Par exemple, le pouvoir d'achat au Danemark est très différent de celui du Portugal. [EDIT : la décision de Steam de regrouper les pays de l'UE semble être liée à la réglementation européenne "anti-géoblocage". En gros : ils peuvent mettre des prix différents mais ne préfèrent pas parce que l'UE interdit à Steam de géobloquer les prix].

De plus, Steam a choisi de regrouper des pays qui partagent une même région géographique même s'ils utilisent des devises différentes, sous une seule désignation de prix en dollars américains : USD_LATAM (pour les pays d'Amérique latine), USD_CIS (Communauté des Etats indépendants), USD_MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) et USD_SASIA (Asie du Sud). Ne vous méprenez pas : fixer un prix en USD pour des devises dont les taux de change sont très volatils est une excellente idée. Ce qui pose problème ici, c'est le regroupement de pays présentant de grandes disparités de richesse. Par exemple, le pouvoir d'achat de l'Argentine est 70 % plus élevé que celui de la Bolivie, mais les développeurs ne peuvent fixer qu'un seul prix en USD pour les deux pays.

Idéalement, les développeurs devraient pouvoir fixer un prix unique en dollars américains pour chaque pays.

Un article de HushCrasher.