Nvidia annonce ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2026

Chiffre d'affaires record de 57,0 milliards de dollars, en hausse de 22 % par rapport au deuxième trimestre et de 62 % par rapport à l'année dernière

Chiffre d'affaires record de 51,2 milliards de dollars pour les datacenters, en hausse de 25 % par rapport au deuxième trimestre et de 66 % par rapport à l'année dernière

Nvidia a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires record pour le troisième trimestre clos le 26 octobre 2025, à 57,0 milliards de dollars, en hausse de 22 % par rapport au trimestre précédent et de 62 % par rapport à l'année dernière.

Pour le trimestre, les marges brutes GAAP et non-GAAP ont été respectivement de 73,4 % et 73,6 %.

Pour le trimestre, le bénéfice par action dilué selon les normes GAAP et non GAAP s'est élevé à 1,30 dollar.

Les ventes de Blackwell sont exceptionnelles et les GPU cloud sont en rupture de stock",

a déclaré Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia.

"La demande en matière de calcul continue de s'accélérer et de se multiplier dans les domaines de la formation et de l'inférence, qui connaissent chacun une croissance exponentielle. Nous sommes entrés dans le cercle vertueux de l'IA. L'écosystème de l'IA se développe rapidement, avec davantage de nouveaux créateurs de modèles de base, davantage de start-ups spécialisées dans l'IA, dans davantage de secteurs et dans davantage de pays. L'IA est partout, elle fait tout, tout à la fois."

Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2026, Nvidia a reversé 37 milliards de dollars à ses actionnaires sous forme de rachats d'actions et de dividendes en espèces. À la fin du troisième trimestre, la société disposait encore de 62,2 milliards de dollars dans le cadre de son autorisation de rachat d'actions.

Nvidia versera son prochain dividende trimestriel en espèces de 0,01 dollar par action le 26 décembre 2025 à tous les actionnaires inscrits au 4 décembre 2025.

Résumé du troisième trimestre de l'exercice 2026

Perspectives

Les perspectives de Nvidia pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026 sont les suivantes :

Le chiffre d'affaires devrait s'élever à 65,0 milliards de dollars, plus ou moins 2 %.

Les marges brutes GAAP et non-GAAP devraient s'élever respectivement à 74,8 % et 75,0 %, plus ou moins 50 points de base.

Les dépenses d'exploitation GAAP et non-GAAP devraient s'élever respectivement à environ 6,7 milliards de dollars et 5,0 milliards de dollars.

Les autres produits et charges selon les PCGR et non conformes aux PCGR devraient s'élever à environ 500 millions de dollars, hors gains et pertes provenant de titres de participation non négociables et cotés en bourse.

Les taux d'imposition selon les PCGR et non conformes aux PCGR devraient s'élever à 17,0 %, plus ou moins 1 %, hors éléments exceptionnels.

Faits marquants

Datacenter

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a atteint le niveau record de 51,2 milliards de dollars, soit une hausse de 25 % par rapport au trimestre précédent et de 66 % par rapport à l'année dernière.

Nvidia Blackwell a obtenu les meilleures performances et la meilleure efficacité globale dans les benchmarks SemiAnalysis InferenceMAX, tout en offrant un débit 10 fois supérieur par mégawatt par rapport à la génération précédente.

Annonce d'un partenariat stratégique avec OpenAI pour déployer au moins 10 gigawatts de systèmes Nvidia pour l'infrastructure IA de nouvelle génération d'OpenAI.

Partenariat avec des leaders du secteur, notamment Google Cloud, Microsoft, Oracle et xAI, pour construire l'infrastructure IA américaine avec des centaines de milliers de GPU Nvidia.

Annonce que, pour la première fois, Anthropic fonctionnera et évoluera sur l'infrastructure Nvidia, en adoptant dans un premier temps une capacité de calcul de 1 gigawatt avec les systèmes Nvidia Grace Blackwell et Vera Rubin.

Annonce d'une collaboration avec Intel pour développer conjointement plusieurs générations de produits personnalisés pour datacenters et PC avec Nvidia NVLink.

Révélation de plans visant à accélérer sept nouveaux supercalculateurs, notamment avec Oracle pour construire le plus grand supercalculateur IA du département américain de l'Energie, Solstice, équipé de 100 000 GPU Nvidia Blackwell, ainsi qu'un autre système, Equinox, équipé de 10 000 GPU Nvidia Blackwell.

Célébration de la première plaquette Nvidia Blackwell produite sur le sol américain dans l'usine TSMC de l'Arizona, symbolisant la revitalisation de l'industrie manufacturière américaine alors que Blackwell atteint la production de masse.

Présentation du Nvidia Rubin CPX, une nouvelle classe de GPU spécialement conçue pour le traitement de contextes massifs.

Présentation de Nvidia NVQLink, une architecture système ouverte permettant de coupler étroitement les performances extrêmes du calcul GPU Nvidia avec les processeurs quantiques, qui sera adoptée par plus d'une douzaine de centres de supercalcul à travers le monde.

Annonce de l'extension de la plateforme Neoverse d'Arm avec Nvidia NVLink Fusion afin d'accélérer l'adoption de l'IA dans les datacenters.

Annonce de l'amélioration des réseaux de datacenters IA de Meta, Microsoft et Oracle grâce aux commutateurs réseau Ethernet Nvidia Spectrum-X.

Présentation de Nvidia Omniverse DSX, un plan complet et ouvert pour la conception et l'exploitation d'usines d'IA à l'échelle du gigawatt.

Lancement de Nvidia BlueField-4, le processeur pour le système d'exploitation des usines d'IA, avec des leaders du secteur tels que CoreWeave, Dell Technologies, Oracle Cloud Infrastructure, Palo Alto Networks, Red Hat et VAST Data qui construisent des plateformes de datacenters accélérées BlueField de nouvelle génération.

Partenariat avec Nokia pour ajouter des produits AI-RAN optimisés par Nvidia au portefeuille RAN de pointe de Nokia, permettant aux fournisseurs de services de communication de lancer des réseaux 5G-Advanced et 6G natifs AI sur les plateformes Nvidia.

Présentation de la pile AI-RAN entièrement américaine pour accélérer la transition vers la 6G avec des partenaires leaders du secteur tels que Booz Allen, Cisco, Mitre, ODC et T-Mobile.

Collaboration avec Palantir Technologies pour créer une pile technologique intégrée unique en son genre pour l'IA opérationnelle.

Etablissement de records sur le nouveau benchmark MLPerf Inference v5.1 avec Nvidia Blackwell Ultra, et victoire sur tous les benchmarks MLPerf Training v5.1.

Annonce de la collaboration entre Nvidia et ses partenaires, notamment CoreWeave, Microsoft et Nscale, pour construire la prochaine génération d'infrastructure IA au Royaume-Uni, et annonce d'un investissement de 2 milliards de livres sterling sur le marché britannique.

Lancement du premier cloud IA industriel au monde avec Deutsche Telekom pour alimenter l'ère de l'IA dans la transformation industrielle de l'Allemagne.

Annonce de la collaboration de Nvidia avec le gouvernement sud-coréen et des leaders industriels, notamment Hyundai Motor Group, Samsung Electronics, SK Group et Naver Cloud, afin d'étendre l'infrastructure IA du pays avec plus d'un quart de million de GPU Nvidia.

PC gaming et IA

Le chiffre d'affaires du secteur Gaming au troisième trimestre s'est élevé à 4,3 milliards de dollars, en baisse de 1 % par rapport au trimestre précédent et en hausse de 30 % par rapport à l'année dernière.

Lancement de Borderlands 4, Battlefield 6 et Arc Raiders avec Nvidia DLSS 4 avec Multi Frame Generation et Nvidia Reflex.

Célébration des 25 ans de GeForce avec le GeForce Gamer Festival à Séoul, en Corée du Sud, un événement en direct incluant les dernières annonces Nvidia RTX.

Présentation d'une mise à jour Nvidia RTX Remix, ajoutant un système avancé de particules avec traçage de chemin qui permet aux moddeurs d'améliorer les effets traditionnels.

Sortie d'un Nvidia Blueprint pour la génération d'objets 3D, d'un Nvidia TensorRT optimisé pour RTX pour Windows ML et d'améliorations des performances pour les principaux outils d'IA sur les PC RTX AI.

Visualisation professionnelle

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est élevé à 760 millions de dollars, soit une hausse de 26 % par rapport au trimestre précédent et de 56 % par rapport à l'année dernière.

Début des livraisons du Nvidia DGX Spark, le plus petit supercalculateur IA au monde, qui offre la pile IA de Nvidia dans un format compact.

Automobile et robotique

Le chiffre d'affaires du secteur automobile au troisième trimestre s'est élevé à 592 millions de dollars, soit une hausse de 1 % par rapport au trimestre précédent et de 32 % par rapport à l'année dernière.

Lancement de la plateforme de développement de véhicules autonomes Nvidia Drive AGX Hyperion 10, une architecture de référence en matière de calcul et de capteurs conçue pour permettre aux constructeurs automobiles et aux développeurs de créer des flottes de niveau 4 sûres et évolutives.

Partenariat avec Uber pour développer le plus grand réseau de mobilité de niveau 4 au monde à partir de 2027, avec un objectif de 100 000 véhicules.

Annonce que Nvidia et les leaders américains de la fabrication et de la robotique, notamment Agility Robotics, Amazon Robotics, Belden, Caterpillar, Foxconn, Figure, Lucid Motors, Skild AI, Toyota, TSMC et Wistron, sont à l'origine de la réindustrialisation de l'Amérique grâce à l'IA physique.

Annonce que des fournisseurs de solutions industrielles de premier plan, notamment PTC et Siemens, ont lancé de nouveaux services qui apportent les workflows de jumeaux numériques optimisés par Nvidia Omniverse à leur vaste base de clients.

Présentation de Nvidia IGX Thor, une puissante plateforme de qualité industrielle conçue pour apporter l'IA physique en temps réel directement à la périphérie.

