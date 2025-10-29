Les bandes originales de jeux vidéo les plus écoutés en France Gaming et musique - Spotify révèle les tendances d'écoutes des gamers français

Difficile d'imaginer une partie de jeu vidéo sans aucune musique ! À la veille du grand rendez-vous annuel du jeu vidéo en France, Spotify dévoile de nouveaux chiffres qui confirment à quel point le gaming et la musique sont deux univers plus liés que jamais tandis que dans le monde plus de 2,5 milliards d'heures de musique ont été écoutées sur console au cours de l'année passée, dont plus de 132 millions d'heures rien qu'en France.

Tout au long de l'année, Spotify célèbre le lien unique entre musique et gaming, en permettant aux Français d'écouter leurs titres préférés directement depuis leurs consoles, pour les accompagner dans chaque partie. Mais en 2024, une journée a battu tous les records de streaming sur consoles : le 22 décembre, soit le premier dimanche marquant le début des vacances de Noël.

La musique fait désormais partie intégrante de l'expérience de jeu. Preuve en est : plus de 81 000 playlists créées en France mentionnent "jeux vidéo" dans leur titre. Dans l'Hexagone, c'est le rap qui s'impose comme le genre préféré des joueurs, avec au sommet des écoutes sur console : Jul, le boss ultime du rap francophone qui fédère une large part de la communauté des gamers. Néanmoins, c'est un titre du rappeur Bouss qui se démarque plus particulièrement et qui semble faire l'unanimité parmi les gamers français : Ça parle mal, qui se hisse en tête des écoutes, toutes consoles confondues, suivi de Cartier Santos de SDM et de Paris de Nono La Grinta.

Bandes originales de jeux vidéo les plus écoutés en France