Don't Nod : Résultats du 1er semestre 2025 - Partenariat de développement avec Netflix

Chiffre d'affaires multiplié par 3,8 à 7,0 M€

Plan de performance : premières économies tangibles sur les charges d'exploitation

EBITDA économique à l'équilibre (hors éléments non récurrents liés au plan d'adaptation)

Division par 2 de la perte nette

Post clôture : signature d'un accord de développement avec Netflix pour la création d'un nouveau jeu vidéo narratif basé sur une IP majeure

Don't Nod, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, présente des résultats semestriels 2025 en nette amélioration, marqués par une croissance soutenue du chiffre d'affaires, une transformation opérationnelle bien engagée et la conclusion d'un accord de développement avec Netflix.

Image : Lost Records: Bloom & Rage

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de Don't Nod, déclare :

Ce premier semestre se caractérise par une croissance solide de notre chiffre d'affaires et les premiers effets de notre plan de performance dont le plein impact se matérialisera au second semestre.

La signature d'un accord de développement avec Netflix, constitue une étape clé pour le Groupe.

Enfin, nous allons poursuivre nos efforts pour sécuriser et développer nos propres Propriétés Intellectuelles, via des coproductions, et nous ouvrir à des projets basés sur des licences externes. Avec l'ensemble des équipes, nous continuerons à préserver et valoriser notre identité singulière, fondée sur une forte dimension narrative saluée par la critique et sur des mécaniques de jeu efficaces."

Les résultats semestriels 2025 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration réuni ce jour [1]

Chiffre d'affaires en forte progression à 7,0 M€

Au titre du 1er semestre 2025, les produits d'exploitation économiques de Don't Nod s'élèvent à 13,9 M€, en repli limité de 5% par rapport au 1er semestre 2024. Cette évolution reflète :

Une progression très significative du chiffre d'affaires multiplié par 3,8, notamment grâce à la contribution de Bloom & Rage et son intégration dans le PS+. Toutefois, les performances restent inférieures aux attentes, entraînant une dépréciation de 13,1 M€ de la valeur des actifs inscrite au bilan sur le semestre (sans impact sur la trésorerie) ;

Une baisse de la production immobilisée (-5,9 M€), qui matérialise la fin du développement de Bloom & Rage, la mise en pause de 2 projets (P12 et P13) et la non- activation des frais de développement d'Aphelion, partiellement compensée par le développement de P14.

Plan de performance : transformation en cours et premiers résultats visibles

Le plan de performance, déployé depuis le début de l'année, vise à renforcer la compétitivité et la rentabilité du Groupe dans un contexte de marché très concurrentiel. Ainsi, la réorganisation du studio parisien a été finalisée fin août 2025 avec des économies opérationnelles estimées à 3,8 M€ (hors coût du plan de réorganisation) sur l'exercice 2025 conforme à l'objectif de 5 M€ en année pleine.

Parallèlement, au Canada, un réalignement des ressources sur le portefeuille de projets a été engagé fin juin 2025 à la suite de la sortie de Bloom & Rage, permettant une réduction des coûts estimée à 1,1 M€ en année pleine.

Les effets positifs attendus de ses mesures se matérialiseront entièrement à partir du second semestre 2025.

Néanmoins, ces actions se traduisent déjà par une baisse des charges de personnel[6] de 3%, à 12,5 M€ au 1er semestre 2025. Retraitées des charges non récurrentes liées à la réorganisation (-1,7 M€) à fin juin 2025, les charges de personnel ressortent en baisse de 16%.

Les autres charges d'exploitation s'élèvent à 6,4 M€, contre 4,6 M€ au 1er semestre de l'exercice précédent, soit une hausse de +1,7 M€. Cette évolution reflète notamment les dépenses marketing engagées sur le semestre pour la sortie de Bloom & Rage (1,7 M€) ainsi que 0,3 M€ d'autres charges afférentes à la réorganisation, tandis que les coûts de structure ont commencé à se rationaliser.

Ainsi, l'EBITDA économique incluant les crédits d'impôts (français et canadien) ressort à -2,0 M€ au 1er semestre 2025, en baisse de 0,7 M€ par rapport au 30 juin 2024. Retraité des charges non récurrentes liées à la réorganisation (2,0 M€), l'EBITDA économique serait à l'équilibre, illustrant la trajectoire de redressement engagée.

Les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent à 19,7 M€ incluant une dépréciation partielle de l'actif Bloom & Rage de 13,1 M€ (sans incidence sur la trésorerie). Ainsi, l'EBIT économique incluant les crédits d'impôts s'élève à -21,9 M€ au 30 juin 2025 contre -34,5 M€ un an auparavant.

Le résultat exceptionnel s'établit à 1,7 M€ au 1er semestre 2025 (vs -8,5 M€ au 30 juin 2024), incluant une reprise partielle de la provision de restructuration enregistrée au 31 décembre 2024 (soit environ 80% de la provision).

Le résultat net part du Groupe ressort en perte à 20,8 M€ au 30 juin 2025, contre -42,4 M€ au titre du 1er semestre de l'exercice précédent.

Structure financière au 30 juin 2025

Don't Nod a dégagé sur le 1er semestre 2025 des flux de trésorerie disponibles[7] (FCF) négatifs à hauteur de 8,7 M€, en amélioration de 1,4 M€ par rapport au 1er semestre 2024, et de 3,4 M€ retraitée des coûts de restructuration.

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement sont quant à eux en baisse de 1,5 M€, reflétant l'absence de subventions sur la période.

Ainsi, au 1er semestre 2025, Don't Nod a contenu sa consommation de trésorerie à 9,5 M€ (vs 9,3 M€ au 1er semestre 2024), malgré 3,5 M€ d'éléments non récurrents.

A fin juin 2025, Don't Nod dispose d'une trésorerie brute de 23,4 M€, contre 32,9 M€ au 31 décembre 2024, pour des fonds propres de 34,8 M€ et des dettes financières brutes limitées à 1,0 M€.

Poursuite de la stratégie de transformation du Groupe

Le second semestre 2025 sera rythmé par :

Le lancement, le 23 octobre dernier, de The Lonesome Guild, développé par Tiny Bull Studios et annoncé lors de l'ID@Xbox IGN FanFest ;

Le développement de Aphelion (P10), nouvelle Propriété Intellectuelle, attendue pour 2026, et disponible dès sa sortie dans l'abonnement Xbox Game Pass ;

La poursuite de négociations avancées pour la coproduction du projet P14.

Don't Nod annonce la signature d'un accord de développement avec Netflix pour la création d'un nouveau jeu vidéo narratif basé sur une propriété intellectuelle majeure. Grâce à cet accord, Don't Nod développera une nouvelle expérience narrative s'appuyant sur l'expertise reconnue du studio dans ce genre. Le projet, actuellement en cours de développement au studio de Montréal, sera publié par Netflix.

Cette collaboration marque une nouvelle étape dans le développement de Don't Nod qui confirme son positionnement de spécialiste de la narration pour des propriétés intellectuelles (IP) majeures, et son ambition d'explorer de nouveaux formats tels que le cloud gaming.

Le projet, qui finance le studio montréalais, s'inscrit dans la volonté du Groupe de sécuriser ses ressources et de renforcer sa capacité à évoluer dans un environnement de plus en plus compétitif et sélectif.

Le Groupe confirme ainsi sa feuille de route : consolider ses fondamentaux, sécuriser ses revenus futurs et préserver son identité singulière, fondée sur l'excellence narrative et une créativité reconnue par la critique.

Annexe - Tableau de Flux de Trésorerie simplifié