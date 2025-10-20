Classement des jeux PC et console les plus populaires en septembre 2025 selon le nombre d'utilisateurs actifs mensuels (MAU)
Par Newzoo
Le mois de septembre a été marqué par un engagement fort, stimulé par des mises à jour majeures et la dynamique des franchises. Dota 2 a connu un essor fulgurant pendant The International 2025, tandis que Path of Exile 2 a atteint son plus haut niveau d'engagement depuis son lancement à la suite d'une importante mise à jour de contenu. Sur consoles, skate. (2025) et Borderlands 4 ont fait une entrée remarquée, et Helldivers 2 a poursuivi sa croissance régulière sur toutes les plateformes.
PC
- Dota 2 (n° 5, +3) The International 2025, le célèbre tournoi annuel d'e-sport de Dota 2, s'est déroulé en septembre, ce qui a stimulé la croissance du nombre d'utilisateurs actifs mensuels et a permis de fidéliser à nouveau la base de joueurs. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens du jeu a atteint son maximum le dernier jour du tournoi, reflétant l'engagement accru des joueurs pendant la grande finale.
- Helldivers 2 (n° 10, +4) A gagné quatre places depuis août, grâce à une mise à jour majeure qui a introduit de nouveaux éléments de gameplay tels que des grottes générées aléatoirement et de nouveaux types d'ennemis. De plus, le jeu a bénéficié de l'effet d'entraînement du lancement Xbox du mois dernier et de la collaboration avec Halo, qui a touché toutes les plateformes.
- Hollow Knight (n° 15, +42) a enregistré un nombre d'utilisateurs mensuels actifs (MAU) élevé en septembre, le jeu ayant suscité un intérêt considérable lors de la campagne promotionnelle entourant sa suite très attendue. Une forte réduction de prix à la fin du mois d'août a également contribué à la hausse de l'engagement.
- Path of Exile 2 (n° 17, +13) a lancé son quatrième acte, The Third Edict, apportant une quantité substantielle de nouveau contenu, des ajustements au gameplay et un nouveau mécanisme de sprint. Cette mise à jour a propulsé le jeu au premier rang des jeux de rôle sur PC et lui a permis d'atteindre son plus haut niveau d'utilisateurs actifs mensuels (MAU) depuis son lancement, à l'exception du pic initial.
- No Man's Sky (n° 19, +28) a bénéficié d'une mise à jour majeure, Voyagers, qui introduit des vaisseaux spatiaux constructibles et entièrement personnalisables. Le pic d'engagement qui en a résulté souligne la pérennité du jeu, grâce à sa position de "jeu incontournable" pour l'exploration spatiale.
Console
- skate. (2025) (n° 7, nouveau) - lancé en accès anticipé sur PC et consoles le 16 septembre. Si certains fans de longue date ont exprimé leurs inquiétudes quant à son format MMO toujours en ligne, le jeu a tout de même suscité beaucoup d'intérêt, en partie grâce à sa sortie en free-to-play.
- Helldivers 2 (n° 12, +8) comme mentionné dans la section PC, la console est encore plus dynamisée par le lancement fin août sur Xbox.
- Overwatch 1 & 2 (n° 16, +7) La saison 18 a débuté fin août, apportant le mode Stadium Quick Play pour des matchs plus rapides et plus riches en action, un nouveau héros, la prise en charge du cross-play pour les joueurs sur console utilisant une souris et un clavier, ainsi que plusieurs nouvelles fonctionnalités de gameplay. Il convient toutefois de noter que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels reste inférieur de 31 % à celui de l'année dernière, ce qui souligne la concurrence acharnée à laquelle le jeu est confronté, un défi rendu encore plus difficile depuis le lancement de Marvel Rivals.
- Borderlands 4 (n° 18, nouveau) est immédiatement devenu le looter shooter le plus joué dès son lancement, ce qui n'est pas surprenant puisqu'il s'agit du dernier opus de la franchise qui a façonné le sous-genre. Bien que le lancement ait été difficile sur le plan technique, de nombreux joueurs ont déjà creusé sous la surface et trouvé des raisons de rester.