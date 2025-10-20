Classement des jeux PC et console les plus populaires en septembre 2025 selon le nombre d'utilisateurs actifs mensuels (MAU) Par Newzoo

Le mois de septembre a été marqué par un engagement fort, stimulé par des mises à jour majeures et la dynamique des franchises. Dota 2 a connu un essor fulgurant pendant The International 2025, tandis que Path of Exile 2 a atteint son plus haut niveau d'engagement depuis son lancement à la suite d'une importante mise à jour de contenu. Sur consoles, skate. (2025) et Borderlands 4 ont fait une entrée remarquée, et Helldivers 2 a poursuivi sa croissance régulière sur toutes les plateformes.

Jeux PC et console les plus populaires en septembre 2025 selon le nombre d'utilisateurs actifs mensuels (MAU)

PC

Dota 2 (n° 5, +3) The International 2025, le célèbre tournoi annuel d'e-sport de Dota 2, s'est déroulé en septembre, ce qui a stimulé la croissance du nombre d'utilisateurs actifs mensuels et a permis de fidéliser à nouveau la base de joueurs. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens du jeu a atteint son maximum le dernier jour du tournoi, reflétant l'engagement accru des joueurs pendant la grande finale.

(n° 5, +3) The International 2025, le célèbre tournoi annuel d'e-sport de Dota 2, s'est déroulé en septembre, ce qui a stimulé la croissance du nombre d'utilisateurs actifs mensuels et a permis de fidéliser à nouveau la base de joueurs. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens du jeu a atteint son maximum le dernier jour du tournoi, reflétant l'engagement accru des joueurs pendant la grande finale. Helldivers 2 (n° 10, +4) A gagné quatre places depuis août, grâce à une mise à jour majeure qui a introduit de nouveaux éléments de gameplay tels que des grottes générées aléatoirement et de nouveaux types d'ennemis. De plus, le jeu a bénéficié de l'effet d'entraînement du lancement Xbox du mois dernier et de la collaboration avec Halo, qui a touché toutes les plateformes.

(n° 10, +4) A gagné quatre places depuis août, grâce à une mise à jour majeure qui a introduit de nouveaux éléments de gameplay tels que des grottes générées aléatoirement et de nouveaux types d'ennemis. De plus, le jeu a bénéficié de l'effet d'entraînement du lancement Xbox du mois dernier et de la collaboration avec Halo, qui a touché toutes les plateformes. Hollow Knight (n° 15, +42) a enregistré un nombre d'utilisateurs mensuels actifs (MAU) élevé en septembre, le jeu ayant suscité un intérêt considérable lors de la campagne promotionnelle entourant sa suite très attendue. Une forte réduction de prix à la fin du mois d'août a également contribué à la hausse de l'engagement.

(n° 15, +42) a enregistré un nombre d'utilisateurs mensuels actifs (MAU) élevé en septembre, le jeu ayant suscité un intérêt considérable lors de la campagne promotionnelle entourant sa suite très attendue. Une forte réduction de prix à la fin du mois d'août a également contribué à la hausse de l'engagement. Path of Exile 2 (n° 17, +13) a lancé son quatrième acte, The Third Edict, apportant une quantité substantielle de nouveau contenu, des ajustements au gameplay et un nouveau mécanisme de sprint. Cette mise à jour a propulsé le jeu au premier rang des jeux de rôle sur PC et lui a permis d'atteindre son plus haut niveau d'utilisateurs actifs mensuels (MAU) depuis son lancement, à l'exception du pic initial.

(n° 17, +13) a lancé son quatrième acte, The Third Edict, apportant une quantité substantielle de nouveau contenu, des ajustements au gameplay et un nouveau mécanisme de sprint. Cette mise à jour a propulsé le jeu au premier rang des jeux de rôle sur PC et lui a permis d'atteindre son plus haut niveau d'utilisateurs actifs mensuels (MAU) depuis son lancement, à l'exception du pic initial. No Man's Sky (n° 19, +28) a bénéficié d'une mise à jour majeure, Voyagers, qui introduit des vaisseaux spatiaux constructibles et entièrement personnalisables. Le pic d'engagement qui en a résulté souligne la pérennité du jeu, grâce à sa position de "jeu incontournable" pour l'exploration spatiale.

Console