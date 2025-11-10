Take-Two Interactive : une dynamique solide portée par ses franchises majeures et le mobile Red Dead Redemption 2 s'est vendu à plus de 79 millions d'exemplaires, c'est le titre le plus vendu des sept dernières années aux Etats-Unis en termes de chiffre d'affaires*

L'éditeur américain Take-Two Interactive, connu pour ses licences phares telles que Grand Theft Auto, NBA 2K ou Red Dead Redemption, affiche des perspectives solides à moyen terme, soutenues par une stratégie d'investissement ambitieuse dans le développement de nouveaux titres et l'expansion de son activité mobile.

Un chiffre d'affaires en progression

Pour l'exercice fiscal clos en mars 2025, Take-Two a enregistré des net bookings de 5,65 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 5,33 milliards de l'année précédente. Le segment mobile représente désormais 51 % de l'activité, une part rendue possible par l'intégration réussie de Zynga, rachetée en 2022. Le reste du chiffre d'affaires se répartit entre les consoles (38 %) et le PC/Autres (11 %).

Des franchises historiques toujours porteuses

Take-Two continue de capitaliser sur ses propriétés intellectuelles majeures :

Grand Theft Auto V reste le jeu le plus vendu de la dernière décennie aux Etats-Unis, avec plus de 185 millions d'unités écoulées, tandis que la série dans son ensemble atteint près de 460 millions.

reste le jeu le plus vendu de la dernière décennie aux Etats-Unis, avec plus de 185 millions d'unités écoulées, tandis que la série dans son ensemble atteint près de 460 millions. Red Dead Redemption 2 dépasse les 79 millions de copies, consolidant sa place parmi les best-sellers mondiaux.

dépasse les 79 millions de copies, consolidant sa place parmi les best-sellers mondiaux. Le très attendu GTA VI est prévu pour novembre 2026 et suscite déjà une attention record, avec des centaines de millions de vues cumulées pour ses deux premières bandes-annonces.

Parallèlement, les franchises NBA 2K (167 millions de jeux vendus), Civilization, Borderlands, WWE ou PGA Tour bénéficient de mises à jour fréquentes et d'une base de joueurs fidèle, renforçant le recurrent consumer spending - désormais pilier de la stratégie du groupe.

Chiffres clés - Take-Two Interactive (2025)

Net bookings (2025) : 5,65 milliards $

Part du mobile dans l'activité : 51 %

Nombre de développeurs : 10 400 (vs 4 300 en 2020)

GTA V (ventes) : 185 millions d'unités

Franchise GTA (total) : 460 millions d'unités

Red Dead Redemption 2 (ventes) : 79 millions d'unités

NBA 2K (franchise) : 167 millions d'unités

Nombre de franchises millionnaires : 18

Sortie prévue de GTA VI : novembre 2026

Marché mondial du jeu vidéo (prévision 2028) : 216 milliards $

Un pipeline de développement sans précédent

Avec plus de 10 000 développeurs à fin mars 2025 (contre 4 300 en 2020), Take-Two affirme disposer du pipeline le plus dense et diversifié de son histoire. Celui-ci inclut :

Des jeux immersifs à fort contenu (core franchises)

Des suites et remakes (notamment Max Payne)

De nouveaux jeux mobiles à forte portée internationale

Le groupe mise également sur le modèle "live services", combinant data science, acquisition utilisateur ciblée et contenu évolutif pour maximiser l'engagement et la rentabilité des jeux à long terme.

Croissance externe et diversification

Take-Two poursuit une politique active de croissance externe, avec plusieurs acquisitions récentes dans le mobile et les services (dont FiveM en 2025), renforçant sa capacité à diversifier ses revenus et à s'imposer sur des marchés porteurs comme les jeux multijoueurs communautaires, le sport ou les puzzles mobiles.

Un marché mondial toujours en expansion

Selon les prévisions présentées, le marché mondial du jeu vidéo atteindra 216 milliards de dollars en 2028, contre 192 milliards en 2025. Avec près de 3,3 milliards de joueurs dans le monde et une croissance annuelle estimée à 4 % sur le segment mobile, Take-Two se positionne comme un acteur clé de cette évolution.

Analyse : Take-Two s'appuie sur un portefeuille d'actifs particulièrement résilient, une organisation désormais hybride (core console & mobile) et une stratégie d'investissement maîtrisée. L'éditeur mise clairement sur une croissance organique et externe pour consolider sa position sur un marché en phase de mutation, en particulier du côté des services et du cloud gaming.

