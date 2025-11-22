Ubisoft rassure les marchés après un semestre solide et finalise son alliance stratégique avec Tencent Le groupe affiche une progression de 20 % de son chiffre d'affaires semestriel (net bookings[1]), porté par la performance de ses franchises phares et annonce la finalisation imminente de sa transaction avec Tencent

Après avoir suscité l'inquiétude en annonçant le report de ses résultats semestriels et la suspension temporaire de la cotation de ses actions et obligations, Ubisoft a publié ce 21 novembre des résultats globalement rassurants pour le premier semestre de l'exercice 2025-2026. Le groupe enregistre un net bookings de 772,4 M€, en progression de +20,3 % sur un an, et un résultat opérationnel non-IFRS de 27,1 M€, contre une perte de -252,1 M€ à la même période un an plus tôt.

Image : Tom Clancy's Rainbow Six : Siege Art of Siege Edition

Une performance tirée par les franchises et le back-catalogue

Cette croissance s'appuie principalement sur la robustesse du back-catalogue (741,4 M€, soit 96 % du total) et la dynamique positive des franchises majeures du groupe. Assassin's Creed a notamment connu un rebond significatif avec le succès d'Assassin's Creed Shadows, salué par les joueurs pour son contenu additionnel (New Game+ et extension Claws of Awaji) et son lancement prochain sur Switch 2. The Division 2 dépasse déjà les niveaux de performance de l'exercice précédent, et Rainbow Six : Siege continue d'attirer de nouveaux joueurs malgré des défis liés à la triche et au passage en free-to-play.

Chiffres clés - S1 2025-26

- Net bookings[1] : 772,4 M€ (+20,3 %)

- Net bookings T2 seul : 490,8 M€ (vs guidance 450 M€)

- Back-catalogue : 741,4 M€ (96 % des net bookings)

- Résultat opérationnel non-IFRS : +27,1 M€ (vs -252,1 M€ un an plus tôt)

- Résultat net IFRS : -161,3 M€

- Dette nette non-IFRS : 1,15 Md€ (avant transaction Tencent)

- Effectifs : 17 097 employés (-1 500 sur un an)

Reprise de la cotation et levée de fonds stratégique avec Tencent

La publication de ces résultats s'accompagne de l'annonce de la finalisation prochaine de la transaction avec Tencent, qui injectera 1,16 milliard d'euros dans une nouvelle filiale d'Ubisoft baptisée Vantage Studios. Cette levée de fonds va permettre à Ubisoft de réduire significativement sa dette nette (actuellement de 1,15 Md€) en remboursant notamment ses emprunts Term Loan et Schuldschein.

Transformation organisationnelle et plan de rigueur

Ubisoft poursuit également une réorganisation en profondeur autour de son nouveau modèle de Creative Houses, axé sur l'autonomie, la focalisation et la vision créative. Le plan de réduction des coûts se poursuit, avec un objectif de 100 M€ d'économies d'ici FY2026-27, déjà amorcé par une réduction des effectifs de 1 500 personnes sur un an.

Perspectives confirmées malgré une perte nette

Malgré une perte nette IFRS de 161,3 M€, Ubisoft maintient ses objectifs annuels, prévoyant un résultat opérationnel non-IFRS proche de l'équilibre et une stabilisation de ses net bookings sur l'exercice. À moyen terme, le groupe ambitionne un retour à une génération de cash-flow positif dès l'exercice 2026-27.

Consulter le communiqué de presse officiel

"Ubisoft annonce ses resultats pour le premier semestre 2025-26"