Ubisoft célèbre les 30 ans de Rayman, l'icône du jeu vidéo français qui a su séduire le monde entier

A l'occasion de l'ouverture de la Paris Games Week Ubisoft annonce les célébrations officielles du 30ème anniversaire de Rayman, le héros emblématique du jeu vidéo français. Rayman est le héros de jeu vidéo français le plus connu et le plus vendu dans le monde. Depuis sa première apparition en 1995, Rayman a marqué des générations de joueurs du monde entier par son univers coloré, sa musique envoûtante et son gameplay innovant.

Rayman est célèbre pour être un personnage de jeu vidéo sans bras ni jambes. Cette caractéristique unique lui donne une apparence très reconnaissable et lui permet de faire des mouvements acrobatiques spectaculaires dans les jeux.

Créé par Michel Ancel et Frédéric Houde au sein d'Ubisoft Montpellier et Ubisoft Paris, Rayman est un platformer apparu pour la première fois en 1995. Chaque nouvelle version du jeu a fait l'événement lors de sa sortie.

Rayman est une très bonne illustration de l'esprit d'innovation et de créativité qui anime Ubisoft depuis ses débuts,"

déclare Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft.

"Nous sommes ravis de célébrer ce personnage unique avec notre communauté mondiale et de lui rendre hommage comme il se doit."

Pour célébrer cet anniversaire exceptionnel, Ubisoft prévoit une série d'événements tout au long de l'année, des contenus exclusifs, des interviews avec les créateurs originaux, ainsi qu'une exposition retraçant l'évolution de Rayman à travers les décennies. Les fans pourront également participer à des concours créatifs et des diffusions en direct animées par des développeurs et des streamers.

Ubisoft invite tous les fans de Rayman à se joindre aux festivités et à partager leurs souvenirs et créations sur les réseaux sociaux avec l'hashtag #Rayman30. Restez connectés pour découvrir toutes les surprises que nous vous réservons pour cette année anniversaire !

La créativité des studios français de jeu vidéo : un moteur d'innovation

Depuis des années, les studios français de jeu vidéo brillent par leur audace artistique et leur capacité à innover. De Life is Strange à Dead Cells en passant par Just Dance, Assassin's Creed Mirage, Clair Obscur : Expédition 33 ou bien les Lapins Crétins, ils proposent des expériences uniques, de l'humour mêlant narration forte, esthétique soignée et gameplay original. La richesse de cette créativité s'explique aussi par un écosystème culturel et éducatif stimulant. Les écoles spécialisées comme Isart Digital, Enjmin ou Gobelins forment chaque année une nouvelle génération de talents, tandis que les politiques publiques - notamment via le CNC - soutiennent la prise de risque et l'expérimentation.

Enfin, la diversité des formats et des genres explorés par les studios français témoigne d'une maturité artistique rare : jeux narratifs, roguelikes, puzzle games, expériences VR ou encore jeux mobiles - tous les terrains sont investis avec passion et exigence.