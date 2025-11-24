Ubisoft finalise l'entrée de Tencent au capital de Vantage Studios

Ubisoft a annoncé la finalisation de l'investissement stratégique de Tencent dans sa nouvelle filiale Vantage Studios, dédiée au développement de ses principales franchises : Assassin's Creed, Far Cry et Tom Clancy's Rainbow Six. L'opération, conclue pour un montant de 1,16 milliard d'euros, valorise Vantage Studios à 3,8 milliards d'euros (valeur d'entreprise "pre-money").

Basée en France et opérationnelle depuis le 1er octobre 2025, Vantage Studios est dirigée par Charlie Guillemot et Christophe Derennes. Elle s'inscrit dans la réorganisation du groupe autour du modèle des Creative Houses, visant à renforcer l'autonomie, la focalisation et la croissance des franchises majeures d'Ubisoft.

Tencent détient désormais 26,32 % de Vantage Studios, tout en restant actionnaire minoritaire, Ubisoft conservant l'intégralité du contrôle opérationnel. L'accord comprend également un pacte d'associés encadrant les droits de gouvernance, les modalités de cession de titres, ainsi que des clauses de sortie conditionnelles.

Selon Ubisoft, cette opération permet de renforcer son bilan, de réduire sa dette et de financer des investissements ciblés, tout en consolidant son partenariat de long terme avec Tencent.

Une réaction positive des marchés

L'annonce a été bien accueillie par les marchés financiers. Le titre Ubisoft a progressé de 6,46 % en séance lundi matin à la Bourse de Paris, contre une hausse de 0,21 % pour l'indice SBF 120. Dans une note, les analystes de Midcap Partners saluent l'impact positif de cette opération sur le bilan du groupe, ainsi que les résultats semestriels meilleurs que prévu publiés la veille. Ils soulignent toutefois une visibilité encore limitée sur la nouvelle organisation en "Creative Houses", dont la structuration complète est attendue pour janvier 2026.