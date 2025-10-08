Clair Obscur : Expédition 33 dépasse les 5 millions de ventes dans le monde entier Le studio Sandfall Interactive remercie sa communauté avec une nouvelle mise à jour à paraître bientôt

Le studio indépendant français Sandfall Interactive, accompagné de l'éditeur et studio créatif Kepler Interactive, annonce avoir dépassé les 5 millions d'exemplaires vendus avec Clair Obscur : Expedition 33. Le jeu de rôle à la française, disponible depuis avril 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC via GOG, Steam et Epic Game Store.

Composée par Lorien Testard, la bande originale pleine d'émotion du jeu a dépassé les 333 millions de streams sur les plateformes numériques depuis sa sortie. Elle a passé plus de 10 semaines à la première place dans la catégorie Billboard Classical & Classical Crossover Album, devenant même numéro 1 du Top 100 Albums d'iTunes dans neuf pays différents. La France, dont la culture riche et diverse transparaît largement dans l'oeuvre et sa bande originale, fait évidemment partie de ceux-là.

Pour fêter ces immenses succès, Sandfall Interactive et Kepler Interactive évoquent pour la première fois aujourd'hui l'arrivée d'une nouvelle mise à jour, actuellement en développement pour toutes les plateformes. Le studio montpelliérain souhaite remercier chaudement sa communauté au travers de ce contenu pensé pour celles et ceux qui l'ont soutenu depuis la sortie du jeu. Le programme s'annonce très réjouissant, avec :

Un nouvel environnement jouable qui propulse les personnages d'Expedition 33 dans un lieu unique, avec de nouveaux ennemis à affronter et de surprises à découvrir

De nouveaux boss exigeants réservés à celles et ceux qui ont atteint la dernière partie du jeu

De nouveaux costumes pour tous les membres de l'Expedition afin d'offrir de plus amples possibilités de personnalisation

Nouvelle localisation du jeu (interface et textes) en tchèque, ukrainien, espagnol d'Amérique latine, turque, vietnamien, thaï et indonésien. Le nombre total de langues sera donc porté à 19.

De nombreuses surprises !

L'accueil réservé à notre jeu a juste été incroyable"

déclare Guillaume Broche, Creative Director d'Expedition 33 pour Sandfall Interactive.

"Nous avons passé des années à travailler sur le projet de nos rêves, et savoir qu'il a trouvé un tel écho auprès des fans du monde entier est à la fois merveilleux et bouleversant. Nous sommes très reconnaissant pour l'amour qu'ont donné les fans à l'univers que nous avons créé, pour leurs créations artistiques et leurs reprises des musiques, pour les cosplays Baguette en convention et leur soutien indéfectible envers le jeu. Nous espérons que cette mise à jour sera reçue comme un gigantesque 'merci' par les fans pour leur soutien sans faille. Merci de rester patient, notre équipe travaille dur pour vous offrir quelque chose qui vaudra largement l'attente."

Cette mise à jour majeure pour Clair Obscur : Expedition 33 sera déployée gratuitement sur toutes les plateformes. Restez connectés sur les réseaux officiels du jeu pour vous tenir au courant de sa disponibilité.

Clair Obscur : Expedition 33 est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via GOG, Steam et Epic Game Store. Plus d'informations sur http://www.Expedition33.com.