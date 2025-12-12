Clair Obscur : Expedition 33 remporte le titre de jeu de l'année et remercie sa communauté avec une mise à jour gratuite, disponible dès maintenant Avec son premier jeu, Sandfall Interactive remporte la plus convoitée des distinctions remises lors des Game Awards 2025

Le studio indépendant français Sandfall Interactive a remporté le titre de GOTY (Game Of The Year) à l'occasion de la cérémonie The Game Awards 2025, qui s'est tenue à Los Angeles. Pour fêter cette incroyable consécration, et pour remercier sincèrement et chaleureusement l'incroyable communauté qui s'est formée autour du jeu dans le monde entier, Sandfall Interactive et l'éditeur Kepler Interactive ont publié une mise à jour gratuite qui ajoute de nouveaux contenus et fait le plein de surprises pour les fans du RPG au tour par tour dynamique.

Découvrez la bande-annonce consacrée à cette Thank You Update

La mise à jour gratuite est déployée dès maintenant sur toutes les plateformes et sur tous les territoires. Elle introduit de nombreuses nouveautés réclamées par la communauté, dont :

Un nouvel environnement jouable qui mène les personnages d'Expedition 33 vers Verso's Drafts pour un conte féérique lié au jeune Verso. Vous y découvrirez des Gestrals festifs, de nouveaux lieux surprenants ainsi qu'une présence sinistre et puissante...

Des pistes musicales inédites signées Lorien Testard, le compositeur primé derrière la bande originale de Clair Obscur : Expedition 33. Elles sont désormais disponibles sur les principales plateformes numériques de streaming et la playlist est à écouter sur YouTube ici.

Des boss redoutables qui attendent les joueurs et les joueuses expérimentées dans la Tour Eternelle. Terrasser ces adversaires puissants vous récompensera de nouveaux Pictos, costumes et équipements.

Le très demandé Mode Photo qui permet de mettre l'action en pause pour immortaliser ses moments favoris du jeu.

De nouvelles localisations du jeu (texte et interface) en tchèque, ukrainien, espagnol d'Amérique du Sud, turque, vietnamien, thaï et indonésien, portant le nombre de langues disponibles à 19.

L'ajout de la gestion du FSR 4. La mise à l'échelle temporelle et la génération de trames d'AMD offrent des graphismes plus fins et un gameplay plus fluides avec les cartes graphiques compatibles.

De nombreuses améliorations d'ordre général, des fonctionnalités inédites et de meilleures performances sur toutes les plateformes, y compris les systèmes PC portables

En plus du trophée de Game of the Year, Expedition 33 a remporté 9 récompenses durant la soirée des Game Awards 2025 :

Best Independent Game

Best Performer - Jennifer English

Best Art Direction

Best Debut Indie Game

Best Score and Music

Best RPG

Best Narrative

Best Game Direction

Game of the Year

Au total, le jeu a obtenu le nombre record de 12 nominations au total.

Depuis sa sortie en avril, Expedition 33 a bénéficié d'un accueil critique dithyrambique aux quatre coins du monde. Figurant parmi les jeux vidéo les mieux notés de l'année, il s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, en version numérique comme physique, inspirant une toute nouvelle générations d'artistes, de cosplayers et de fans avec sa direction artistique époustouflante, son univers immersif et son passionnant système de combat au tour par tour.

L'éditeur du jeu, Kepler Interactive, a été un fervent défenseur du talent artistique et créatif de Sandfall Interactive dans la création de cette expérience culturelle de premier ordre. Le jeu trouve fièrement sa place aux côtés de ses autres titres primés, acclamés par la critique et adorés des fans comme Sifu et Rematch (développés par Sloclap), Tchia (Awaceb), Pacific Drive (Ironwood Studios) et bien d'autres encore.

Clair Obscur : Expedition 33 est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via GOG, Steam et Epic Game Store. Plus d'informations sur http://www.Expedition33.com.