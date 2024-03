La valeur des actions de Nvidia s'envole de 400 milliards de dollars d'un mois sur l'autre après d'excellents résultats au quatrième trimestre

Après avoir terminé 2023 en tant que meilleur performeur du S&P 500 avec un gain impressionnant de 236%, Nvidia continue de battre des records et d'alimenter le rallye boursier de l'IA.

Selon les données présentées par AltIndex.com, après avoir rapporté des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre 2024, le fabricant américain de puces a ajouté plus de 400 milliards de dollars à sa valeur boursière en juste un mois.

Près de 1,5 trillion de dollars ajoutés à la valeur boursière de l'entreprise en un an

Depuis qu'elle a révélé l'année dernière à quel point elle s'attend à profiter de l'essor de l'intelligence artificielle, Nvidia a été à l'avant-garde du rallye boursier alimenté par l'IA qui a poussé le S&P 500 à des sommets historiques. Chaque publication des résultats du fabricant de puces a été considérée comme un moment crucial pour l'élan du marché, et les résultats du quatrième trimestre 2024, publiés fin février, n'ont pas fait exception.

Les résultats du quatrième trimestre de Nvidia n'ont pas seulement répondu à ses prévisions optimistes d'il y a trois mois mais ils les ont dépassées, et la promesse continue pour le trimestre en cours. Au cours des trois derniers mois (terminant le 29 janvier 2024), Nvidia a réalisé un chiffre d'affaires de 22,1 milliards de dollars, soit 2 milliards de plus que prévu et 265% de plus qu'à la même période l'année précédente. La croissance à trois chiffres des revenus a aidé l'entreprise à ajouter des centaines de milliards de dollars à sa valeur boursière en un mois seulement.

Chiffre d'affaires mondial de Nvidia pour les années fiscales 2021 à 2024, par trimestre (en milliards de dollars US)

Le 2 février, la capitalisation boursière du fabricant américain de puces s'élevait à 1,63 trillion de dollars. Depuis lors, ce chiffre a augmenté de plus de 400 milliards de dollars, atteignant 2,05 trillions de dollars la semaine dernière. Les chiffres d'une année sur l'autre sont encore plus impressionnants. Les statistiques montrent que la valeur boursière de l'entreprise a grimpé de près de 1,5 trillion de dollars en un an, montrant une croissance bien plus importante que toute entreprise du groupe GAFAM.

Croissance de la valeur des actions de Nvidia d'une année sur l'autre, au 4 mars (en milliards de dollars américains)

Nvidia est désormais la troisième plus grande entreprise technologique au monde en termes de capitalisation boursière, devant Amazon et Alphabet

La croissance de la valeur des actions de Nvidia est assez impressionnante comparée à celle d'autres géants de l'industrie. Les statistiques montrent que le fabricant américain de puces a vu une croissance de la valeur de ses actions d'environ 80% supérieure à celle de la plupart des entreprises du groupe GAFAM.

Microsoft est le plus proche de Nvidia en termes de croissance de la capitalisation boursière, ajoutant presque un trillion de dollars à sa valeur boursière d'une année sur l'autre. Au moment de la rédaction de cet article, la valeur boursière de Microsoft s'élevait à 2,89 trillions de dollars, contre 1,9 trillion de dollars un an auparavant.

Depuis février dernier, Amazon, Alphabet et Meta Platforms ont ajouté environ 800 milliards de dollars à leurs valeurs boursières, et leurs capitalisations boursières ont atteint 1,82 trillion de dollars, 1,75 trillion de dollars et 1,28 trillion de dollars la semaine dernière. Apple a été le plus petit gagnant de ce groupe, ajoutant 380 milliards de dollars à sa valeur boursière.

La dernière croissance de la valeur boursière a fait de Nvidia la troisième plus grande entreprise technologique du monde par capitalisation boursière, devant Amazon, Alphabet et Meta Platforms et juste derrière les géants de l'industrie, Microsoft et Apple.

Source : https://altindex.com/news/nvidia-value-continues-to-soar