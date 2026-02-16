IDEF 2026 - 20e édition : le grand rendez-vous B2B du jeu vidéo revient à Juan-les-Pins du 29 juin au 1er juillet

Le marché français du jeu vidéo et des loisirs interactifs donne rendez-vous à l'ensemble de ses décideurs pour la 20e édition de l'IDEF - Interactive & Digital Entertainment Festival, qui se tiendra du 29 juin au 1er juillet 2026 au Palais des Congrès de Juan-les-Pins. Evénement exclusivement professionnel et privé, l'IDEF s'impose depuis deux décennies comme le temps fort stratégique où se dessinent les dynamiques commerciales de la fin d'année.

Organisé par le SELL - Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, et co-organisé avec l'agence AS De Com, l'IDEF réunit chaque année les constructeurs, éditeurs, accessoiristes, distributeurs et acheteurs autour d'un objectif commun : structurer l'offre marché et préparer la période clé des fêtes. Véritable plateforme d'échanges business, le salon favorise la prise de décision, la négociation commerciale et la construction de partenariats durables dans un cadre propice au networking de haut niveau.

Pendant trois jours, les exposants présenteront en avant-première à la distribution les jeux vidéo, accessoires et services qui porteront la croissance du secteur. Nouveauté 2026, l'événement élargit son périmètre avec une mise en lumière renforcée des accessoires PC gaming, des produits dérivés et de l'univers en pleine expansion des Trading Card Games (TCG) autant de segments stratégiques qui illustrent l'évolution des usages et la diversification des relais de croissance.

Au-delà de la dimension commerciale, l'IDEF constitue un observatoire exclusif des tendances du secteur. Technologies émergentes, mutations des comportements de consommation, nouvelles logiques de distribution et innovations produits alimenteront les échanges entre professionnels. Cette veille collective contribue à anticiper les attentes du marché et à accompagner la transformation de l'écosystème vidéoludique.

Pour les enseignes et acheteurs présents, l'IDEF représente un moment décisif pour affiner leurs assortiments, sécuriser leurs partenariats et optimiser leurs stratégies de fin d'année, période historiquement déterminante pour le chiffre d'affaires du secteur.

Le programme détaillé de l'IDEF 2026 sera dévoilé en avril.

Informations clés

Palais des Congrès Antibes - Juan-Les-Pins

60, chemin des Sables - 06160 Juan-Les-Pins